СХЕМА ПОСЛЕДНЕГО ПОЛЕТА | Под Киевом разбился надежный, современный и мощный вертолет под управлением опытного экипажа. Что могло случиться?

Специалисты называют упавший в Броварах вертолет EC225 Super Puma надежным, современным и мощным. Украина закупила такие вертолеты у Франции, и украинские пилоты налетали на них сотни часов. Сообщается, что экипаж, который вчера перевозил руководство МВД тоже был очень опытным.

При крушении вертолета, разбившегося возле детского сада в Броварах, погибли 14 человек. На месте аварии возник пожар — сгорело две тонны топлива, так как вертолет в преддверии длительного полета в Харьковскую область, скорее всего, был полностью заправлен.

У Службы безопасности Украины (СБУ), которая расследует этот инцидент, по словам пресс-секретаря Артема Дегтяренко, есть три основные версии: