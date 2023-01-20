20.01.2023, 12:56
СХЕМА ПОСЛЕДНЕГО ПОЛЕТА | Под Киевом разбился надежный, современный и мощный вертолет под управлением опытного экипажа. Что могло случиться?(32)
Новостная программа „ТСН“ на украинском телеканале 1+1 собрала различные версии того, что могло привести к позавчерашней катастрофе вертолета в Броварах неподалеку от Киева.
Специалисты называют упавший в Броварах вертолет EC225 Super Puma надежным, современным и мощным. Украина закупила такие вертолеты у Франции, и украинские пилоты налетали на них сотни часов. Сообщается, что экипаж, который вчера перевозил руководство МВД тоже был очень опытным.
При крушении вертолета, разбившегося возле детского сада в Броварах, погибли 14 человек. На месте аварии возник пожар — сгорело две тонны топлива, так как вертолет в преддверии длительного полета в Харьковскую область, скорее всего, был полностью заправлен.