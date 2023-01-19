ВИДЕО | Курессааре: как выглядит столица островов Балтийского моря в январе?

В первых числах января начинается несезон. Жизнь на островах Моонзундскогр архипелага замирает. Последние туристы покидают эти тихие места и полупустой паром идет в сторону Сааремаа. Вечером начнётся шторм и паромная переправа прекратит свою работу, но обратно нам не надо. Мы посмотрим, как выглядит эстонский город Курессааре, на одном из самых больших островов Балтии. Погуляем по его улицам, узнаем необычные моменты из его истории.

Курессааре может побороться за звание самого уютного города Эстонии, вобрав в себя самые милые и типичные для Эстонии черты. Здесь очень много домов времен первой Эстонской республики и удачно вписанных в ландшафт новостроек, которые не ломают профиль улиц. Дома, в основном, на 4-8 домов, много рядных домов, причем некоторые построены еще в начале 20-х годов.

Почему же я выбрал именно начала января в поисках атмосферы одиночества и спокойствия? Смотрите видео ниже!