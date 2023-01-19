У олимпийского чемпиона Усэйна Болта похитили $12,7 млн

На счету Болта осталось только $12 тыс. Болт на прошлой неделе узнал о пропаже денег, которые находились на его счету в компании Stocks and Securities Ltd (SSL) в Кингстоне, пишет РБК.



По словам адвоката, если средства не будут возвращены, они обратятся в суд. Это были пенсионные накопления для 36-летнего Болта и его родителей, добавил юрист.



В SSL заявляли, что мошенником оказался ее бывший сотрудник. В полиции сообщили, что пострадали и другие клиенты компании.

Болт специализировался в беге на короткие дистанции, он выиграл восемь золотых медалей на трех олимпиадах (2008, 2012, 2016) и 11 раз побеждал на чемпионатах мира.

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