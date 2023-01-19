У олимпийского чемпиона Усэйна Болта похитили $12,7 млн
Со счета восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта в инвестиционной компании на Ямайке пропали $12,7 млн, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката спринтера Линтона Гордона.
На счету Болта осталось только $12 тыс. Болт на прошлой неделе узнал о пропаже денег, которые находились на его счету в компании Stocks and Securities Ltd (SSL) в Кингстоне, пишет РБК.
По словам адвоката, если средства не будут возвращены, они обратятся в суд. Это были пенсионные накопления для 36-летнего Болта и его родителей, добавил юрист.
В SSL заявляли, что мошенником оказался ее бывший сотрудник. В полиции сообщили, что пострадали и другие клиенты компании.
Болт специализировался в беге на короткие дистанции, он выиграл восемь золотых медалей на трех олимпиадах (2008, 2012, 2016) и 11 раз побеждал на чемпионатах мира.