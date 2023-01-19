„Если бы не он, то Киев, скорее всего, был бы взят“. WSJ рассказала об украинском разведчике, убитом СБУ вскоре после начала вторжения

Весной 2021 года, когда Россия начала стягивать свои войска к украинской границе, начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов вызвал Киреева в штаб. Там он предложил банкиру начать работать на украинскую разведку. „У него был необходимый круг знакомств. Через него проходили финансовые операции, поэтому у него были связи со всеми, в том числе и с очень влиятельными людьми“, — объяснил газете Буданов.

После того, как Януковича отстранили от власти в 2014 году, братья Клюевы уехали из Украины. The Wall Street Journal со ссылкой на коллег Киреева пишет, что он тогда помог Клюевым вывести часть их активов из страны. Тогда же у банкира начали появляться связи с российским бизнесом и спецслужбами.

Спустя несколько лет работы в банках Киреев начал сотрудничать с бизнесменами из Донецкой области Андреем и Сергеем Клюевыми, которых считали близкими к Виктору Януковичу, впоследствии ставшему президентом Украины. Андрей Клюев в годы президентства Януковича занимал должности первого вице-премьера Украины (2010-2012 годы) и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2012-2014 годы). В этот же период Киреев был членом Наблюдательного совета „Укрэксимбанка“ и первым заместителем председателя правления Государственного сберегательного банка Украины.

Денис Киреев — украинский банкир. Свою карьеру он начал в 2000-х годах, работая в местных структурах западных банков, таких как Credit Lyonnais, Citibank и ING. Как пишет The Wall Street Journal, шпионажем Киреев заинтересовался в 2003 году, когда его родственник стал заместителем главы Службы безопасности Украины.

Первоначально сообщалось, что его застрелили во время задержания по подозрению в государственной измене. Позднее стало известно, что Киреев работал на Главное управление разведки Украины и был убит по „недоразумению“. Его похоронили с воинскими почестями, а президент Владимир Зеленский посмертно наградил Киреева орденом за „особые заслуги в защите государственного суверенитета“. Глава разведки Украины Кирилл Буданов рассказал The Wall Street Journal, что информация, переданная Киреевым накануне российского вторжения, позволила удержать Киев .

Как пишет WSJ, Киреев, увлеченный темой шпионажа, согласился на предложение главы разведки. После этого банкир начал регулярно ездить в Россию. „Он получал информацию обо всем, — рассказал о работе Киреева Буданов. — Мир спецслужб и мир финансов всегда связаны“.

По словам Буданова, о планах российского вторжения Киреев узнал к осени 2021 года и первым забил тревогу. В феврале, когда война многим казалась уже неизбежной, Киреев должен был с семьей уехать в свою ежегодную поездку в Альпы, однако 18 февраля он отказался от этой идеи. „Если я уеду в отпуск, то я больше не смогу смотреть на себя [в зеркале]“, — сказал он тогда своей жене.

Спустя пять дней, 23 февраля, Киреев передал Буданову последнее сообщение — президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении. Тогда же банкир предупредил, что российские войска планируют утром 24 февраля высадить десант в районе аэропорта Антонов (ранее „Гостомель“), расположенного в 25 километрах от Киева, чтобы использовать его в качестве плацдарма для захвата столицы Украины.

По словам Буданова, именно сообщение Киреева помогло удержать Киев, поскольку украинцам хватило времени перебросить войска для обороны аэропорта. „Если бы не Киреев, то Киев, скорее всего, был бы взят“, — заключил Буданов.

Когда планы России по быстрому захвату Украины провалились, стороны начали переговоры. Первый раунд состоялся 28 февраля. Поскольку у Киреева были связи по обе стороны конфликта и он лично знал двух участников российской делегации, Буданов предложил ему принять участие в переговорах. Банкир не хотел принимать участия в них, поскольку это бы раскрыло его связь с украинскими спецслужбами, но все же решил согласиться на предложение главы разведки. „Черт с ним. Раз родина требует, поеду“, — вспоминает слова Киреева один из его охранников.