МНЕНИЕ | Каждый ребёнок Эстонии имеет право на бесплатное место в детском саду!

Однако мы живем в стране, где все уровни образования бесплатны, кроме начального, то есть детского сада. Кажется парадоксальным, что высшее образование, которое является скорее вопросом выбора, является бесплатным. В то же время начальное образование, на котором наши дети должны строить свое образование, является платным.

Дошкольное образование - это фундамент образования и как известно, без качественного и прочного фундамента невозможно построить очень хорошее здание. Начальное образование должно быть качественным и доступным для всех, чтобы наши дети могли строить свое образование на прочном фундаменте, который даст им конкурентное преимущество в этом мире. Дошкольное образование - это также первый шаг наших детей к образованию. То, как они переживают свои первые дни в учебном заведении, отразится в их отношении к образованию в целом.

Несмотря на то что многие думают о детских садах как о месте, где находятся малыши, пока их родители ходят на работу, чтобы заработать деньги, на самом деле это гораздо большее, и на них лежит большая ответственность. Как упоминалось ранее, это основа образования - именно здесь начинается путь обучения ребенка длинною в жизнь. В детском саду ребёнок развивается как личность, где его обучают эстонскому языку, математике, музыке, декоративно-прикладному искусству, труду и технике, а также способствуют физическому развитию.

В Тарту, например, плата за детский сад является одной из самых высоких в Эстонии. В городе Тарту родитель платит 81 евро в месяц за место в детском саду и к этому добавляется плата за питание в размере ~35,6 евро в зависимости от детского сада. Для сравнения, в Таллинне плата за детский сад составляет 79,79 евро, и при этом в многих детских садах питание бесплатное. По сравнению с Тарту семья в Таллинне экономит на оплате детского сада около 550 евро в год. Вышеуказанная сумма равна одной минимальной заработной плате в Эстонии, что является разумной суммой для семейного бюджета.