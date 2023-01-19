ТОП-7 самых странных и забавных рекордов в спорте

Буксир для теплохода

Вологодский силач Денис Нагибин развлекается противостоянием с многотонной техникой. Захочет – прокатит на своих плечах пожарную машину или выведет из локомотивного депо тепловоз. А может даже целый теплоход с пассажирами к причалу отбуксировать. Вот же мощь!

Безбашенный канатоходец

Немец Фриди Кюне прошёл по стропе, натянутой между небоскрёбами „Око“ и „Нева“ в „Москва-Сити“. На высоте 350 метров он с первой попытки прошёл дистанцию 245 метров. До него в мире никто и никогда так не делал! Смотришь – и дух захватывает.

Скованная сотней обручей

Гимнастка и артистка цирка Алеся Гулевич так здорово наловчилась крутить обручи, что добралась до мирового рекорда – вращала одновременно 107 снарядов. Как признавалась сама девушка, самым сложным было на раскрутить их, а просто удержать!

Как прыгать через скакалку семь раз в секунду?

17-летний китаец Цэнь Сяолинь поражает умением прыгать через скакалку, которая крутится с бешеной скоростью. Он может прыгать семь раз в секунду. Он за 30 секунд сделал 228 прыжков! Зачем? Да чтобы рекорд установить.

По стопам легендарного Брюса Ли

Манвел Мамоян не просто отжимается на двух пальцах, как это некогда делал легендарный Брюс Ли, но и делает эта даже быстрее и круче легендарного бойца и актёра. Место для обновления рекорда тоже было выбрано эффектное – видео снято прямо на Красной площади.

Прыжок с вышки в бассейн глубиной 30 см

Американец Даррен Тейлор – едва ли не самый безбашенный ныряльщик мира. Один из его любимых трюков – прыжок с вышки в детский надувной бассейн, глубина воды в котором – сантиметров 30. Но Тейлор знает, как правильно прыгать, чтобы остаться в живых.

Стометровка от человека-обезьяны. Он быстрее вас

Японец Кенити Ито заслужил прозвище Человек-Обезьяна. Часть своей жизни он посвятил необычному увлечению – бегу на руках и ногах. Как обезьяна или медведь. И довёл рекордное время до 15,71 секунды. Не каждый на двух ногах так быстро передвигается.