Эстонию на ЧЕ по фигурному катанию представят трое спортсменов
С 25 по 29 января в финском городе Эспоо состоится чемпионат Европы по фигурному катанию. Сборную Эстонию на соревнованиях будут представлять трое спортсменов.
Первым номером от Эстонии среди женщин выступит 18-летняя Нина Петрыкина, занявшая восьмое место на прошлогоднем домашнем чемпионате Европы и тем самым обеспечившая Эстонии на этот раз два места в женском одиночном катании. На прошлогоднем чемпионате мира Петрыкина заняла 16-е место.
В Эспоо также выступит 20-летняя Эва-Лотта Кийбус, представлявшая Эстонию на прошлогодней Олимпиаде в Пекине и занявшая 21-е место. Кийбус заняла 11-е место на прошлогоднем домашнем чемпионате Европы. Свой лучший результат она показала на чемпионате Европы в 2020 году, тогда она заняла седьмое место.
Третьим представителем сборной Эстонии станет 20-летний Михаил Селевко. Селевко дебютировал во взрослых соревнованиях в прошлом году на чемпионате мира, где занял 15-е место. Его старший брат Александр Селевко представлял Эстонию на Олимпиаде в Пекине.
Короткая программа у мужчин начнется 25 января в 17:20.
Короткая программа у женщин — 26 января в 12:00.