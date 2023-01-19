Лавров сравнил политику США в отношении России с действиями Гитлера во время Холокоста. Европейский еврейский конгресс призвал министра извиниться(5)
Европейский еврейский конгресс осудил „постыдное“ заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, сравнившего политику США в отношении России с действиями Адольфа Гитлера, которые привели к убийству шести миллионов евреев во время Холокоста. Конгресс призвал министра извиниться за свои слова, пишет „Медуза“.
18 января Лавров сравнил действия США в рамках помощи Украине по противостоянию российскому вторжению с действиями Гитлера и Наполеона.
„Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО да и не только, из членов ЕС и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей — окончательного решения „российского вопроса“», — заявил министр.
В Европейском еврейском конгрессе увидели в словах Лаврова отсылку к гитлеровскому „Окончательному решению еврейского вопроса“. В организации отметили, что были „шокированы и потрясены“ высказываниями министра.
„Это искажение [истории] Холокоста на самом базовом уровне, и мы призываем господина Лаврова недвусмысленно извиниться и отозвать эти комментарии“, — заявил президент конгресса Ариэль Музикант. Он добавил, что глава МИД РФ не в первый раз „использует отсылки к Холокосту и Гитлеру“ и „это должно прекратиться“.
В Белом доме высказывание Лаврова назвали оскорбительным. „Это настолько абсурдно, что на это не стоит реагировать, кроме как на действительно оскорбительную манеру, в которой он пытался представить нас в терминах Гитлера и Холокоста“, — сказал координатор Совета национальной безопасности при администрации президента США Джон Кирби.
Абсурдным слова Лаврова сочли и в посольстве Украины в Израиле: „Министр иностранных дел России сделал очередное абсурдное заявление с отсылками к Холокосту и преступлениям Гитлера во время Второй мировой войны. Чем больше Лавров говорит, тем больше мир видит, как рашисты искажают не только текущую действительность, но и известный исторический контекст“.