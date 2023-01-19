Лавров сравнил политику США в отношении России с действиями Гитлера во время Холокоста. Европейский еврейский конгресс призвал министра извиниться

18 января Лавров сравнил действия США в рамках помощи Украине по противостоянию российскому вторжению с действиями Гитлера и Наполеона.

„Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО да и не только, из членов ЕС и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей — окончательного решения „российского вопроса“», — заявил министр.

В Европейском еврейском конгрессе увидели в словах Лаврова отсылку к гитлеровскому „Окончательному решению еврейского вопроса“. В организации отметили, что были „шокированы и потрясены“ высказываниями министра.

„Это искажение [истории] Холокоста на самом базовом уровне, и мы призываем господина Лаврова недвусмысленно извиниться и отозвать эти комментарии“, — заявил президент конгресса Ариэль Музикант. Он добавил, что глава МИД РФ не в первый раз „использует отсылки к Холокосту и Гитлеру“ и „это должно прекратиться“.

О каких отсылках идет речь? В мае 2022 года Сергей Лавров в интервью телеканалу Mediaset сказал, что „у Гитлера была еврейская кровь“, а „самые ярые антисемиты, как правило, евреи“. Эти слова прозвучали в контексте того, что власти Украины якобы поддерживают нацистов, несмотря на еврейское происхождение президента Владимира Зеленского. Власти Израиля обвинили Лаврова во лжи и расизме, а также вызвали российского посла Анатолия Викторова для дачи разъяснений. Главный раввин России Берл Лазар назвал слова Лаврова „шокирующими“ и предложил министру извиниться. Примерно в то же время МИД России опубликовал статью „Об антисемитизме“, в которой обвинил Израиль в поддержке „неонацистского режима в Киеве“. 4 мая официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что „израильские наемники“ воюют в Украине „плечом к плечу с боевиками „Азова“». В итоге, как заявили в Израиле, за комментарий Лаврова извинился президент РФ Владимир Путин.

В Белом доме высказывание Лаврова назвали оскорбительным. „Это настолько абсурдно, что на это не стоит реагировать, кроме как на действительно оскорбительную манеру, в которой он пытался представить нас в терминах Гитлера и Холокоста“, — сказал координатор Совета национальной безопасности при администрации президента США Джон Кирби.

Абсурдным слова Лаврова сочли и в посольстве Украины в Израиле: „Министр иностранных дел России сделал очередное абсурдное заявление с отсылками к Холокосту и преступлениям Гитлера во время Второй мировой войны. Чем больше Лавров говорит, тем больше мир видит, как рашисты искажают не только текущую действительность, но и известный исторический контекст“.