В Армении в результате пожара в казарме погибли 15 солдат
Инцидент произошел на территории села Азат Гегаркуникской области. Трое военнослужащих по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, пишет DW.
В Армении в результате пожара в одной из казарм погибли 15 военнослужащих, еще трое находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба министерства обороны в Ереване. Возгорание произошло в ночь на четверг, 19 января, около 1.30 по местному времени (00.30 мск) в воинской части, расположенной на территории села Азат в Гегаркуникской области. Причины пожара устанавливаются.
В ноябре в Армении произошел пожар на территории, прилегающей к стрельбищу одной из воинских частей в городе Дилижан. О жертвах и пострадавших не сообщалось.
В июле 2022 года пожар возник на территории 102-й российской военной базы в Гюмри. МЧС Армении сообщало, что горел склад строительных материалов. К тушению привлекали четыре пожарно-спасательных расчета.