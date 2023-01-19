Усик пожертвовал на восстановление дома в Ирпене огромную сумму

Александр Усик, чемпион мира в супертяжелом весе, во вторник праздновал свой 36-й день рождения. В честь этого боксер открыл очень сбор — на восстановление многоквартирного дома в Ирпене.

„Сегодня у меня день рождения. Единственное, чего я желаю — это победы Украины. Хочу поблагодарить всех, кто ее приближает. Да, я открываю сбор средств вместе с UNITED24 на восстановление многоквартирного дома в Ирпене. Это позволит 40 украинским семьям вернуться в свои дома.

Нам нужно 12 000 000 гривен. Я пожертвую 8 000 000 лично и прошу вас помочь собрать еще 4 000 000. Ваши пожертвования — это лучший подарок на день рождения, о котором можно только мечтать“, — написал боксер у себя в Инстаграм.

Это уже не первые пожертвования боксера: Усик построит 10 домов для семей, жильё которых разрушили российские военные в Мощуне.