ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (329-й день) | Под Киевом разбился вертолет с руководством МВД Украины, несколько стран готовы передать Украине танки, но ждут решения Берлина
Подводим итоги очередного дня военного вторжения России в Украину.
При крушении вертолета под Киевом погибли 14 человек. Среди них глава МВД Украины
Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
„В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр [Денис Монастырский], первый заместитель министра [Евгений Енин] и государственный секретарь [Юрий Лубкович]“, — говорится в телеграм-канале Национальной полиции Украины.
По данным ведомства, всего известно о 14 погибших, среди них трое детей. Девять погибших находились на борту вертолета. 25 человек получили ранения, среди них 10 детей.
Главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко назначили временно исполняющим обязанности главы МВД.
Владимир Зеленский выступил в Давосе.
Президент Украины выступил на Давосском форуме и призвал союзников не медлить с поставками вооружений. Его выступление транслировалось по видеосвязи.
„Тирания обгоняет демократию, - обратился Зеленский к участникам форума. - В то время, пока свободный мир думает, государство-террорист продолжает убивать“.
„Мир сомневался в 2014-м году, когда Россия не раздумывая оккупировала Крым. Мир сомневался в 2022, когда Россия без сомнения начала полномасштабную войну. Сегодня - и больше никогда - мир не должен сомневаться. Когда зло возвращается, миру нужна скорость и решительность. Россия экспортирует террор, и мир должен действовать быстрее, чем действует она“, - сказал Зеленский.
Британская военная разведка: ВСУ оставили Соледар 16 января
Об этом говорится в ежедневной сводке, публикуемой в твиттере британского военного ведомства.
К концу 16 января 2023 года украинские силы, скорее всего, были выведены из города Соледар, оставив его под контролем российских военных в ЧВК Вагнера. Украинские силы, вероятно, установили новые оборонительные рубежи на западе.
Наступление России на Соледар в основном обеспечивали силы ЧВК Вагнера. Эта операция представляла собой вспомогательную, направленную на то, чтобы в конечном итоге окружить Бахмут. Один из двух основных украинских маршрутов поставок в Бахмут находится под нарастающим давлением.
Украина получит еще одну батарею Patriot — от Нидерландов
Об этом во время своего вечернего обращения 17 января заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее о решении передать Украине Patriot объявили США и Германия. Украинских военных обучат пользоваться этими системами за 10 недель, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Канада направит Украине 200 бронемашин, Латвия - ЗРК и вертолеты, Польша подготовила 14 танков.
Министр национальной обороны Канады Анита Ананд, посетившая в среду Киев, заявила, что ее страна намерена передать Украине 200 бронетранспортеров Senator.
Запрос на бронемашины Senator поступил от Киева некоторое время назад. Предоставляемая партия оценивается в 90 млн долларов.
Латвия также подтвердила готовность передать Украине зенитные ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы и беспилотные летательные аппараты. Кроме того Латвия намерена повысить интенсивность обучения украинских военных как минимум вдвое по сравнению с 2022 годом.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна отправит Украине 14 танков Leopard немецкого производства, как только получит согласие Берлина.
Решения Германии в вопросе поставок танков Leopard ждут и другие страны, в частности, Финляндия и Дания.
МИД Украины прокомментировал отказ Сергея Лаврова обсуждать „формулу мира“, предложенную Зеленским
„Лавров еще раз артикулировал реальные намерения России. Москва категорически не заинтересована в мире. Публичные маневры представителей российского режима о готовности к переговорам, „перемирии на Рождество“, ожидания „реальных“ предложений Запада — лишь дымовая завеса для подготовки к очередной российской террористической атаке по Украине“, — заявил спикер украинского МИДа Олег Николенко.
18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал „несуразным“ план по мирному урегулированию из 10 пунктов, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее, комментируя 10 пунктов Зеленского, Лавров говорил, что Киев „не готов к диалогу“.
Президент Сербии отказался поддержать территориальные претензии России к Украине
„Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина. Так и останется“, — сказал Александр Вучич в интервью Bloomberg.
Вучич также заявил, что Сербия с самого начала не поддерживала вторжение.
Еще до войны президент Сербии высказывался против аннексии Крыма, но делал это не так прямо. Обычно Вучич проводил параллели с Косово, отмечая, что если бы Белград признал Крым частью России, это означало бы поддержку независимости Косова.
Помощник Генсека ООН по правам человека Илзе Брандс Керис выразила обеспокоенность по поводу ограничений свободы вероисповедания в Украине, выступая в в Совете Безопасности, говорится в сообщении на сайте ООН.
„Мы призываем украинские власти обеспечить, чтобы любые подобные обыски в помещениях и местах отправления культа проводились в полном соответствии с международным правом, чтобы лица, которым предъявлены уголовные обвинения, имели право на справедливое судебное разбирательство, а любые уголовные санкции совместимы с правами на свободу мнений, их свободное выражение и религию“, - заявила она.
США в ближайшие дни объявят об одном из крупнейших с начала войны пакетов военной помощи Украине
Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники. При этом, по данным телеканала, в пакете не будет танков, о поставках которых просит Украина.
Главное в вечерней сводке Генштаба украинской армии:
1. Армия РФ наступает на Бахмутском направлении, пытается наступать на Авдеевском направлении и улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.
2. На Запорожском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районах Орехова и Гуляйполя. На Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях они обороняются.
3. Армия РФ нанесла 22 авиаудара и произвела более 50 обстрелов из РСЗО.
4. На территории республики Беларусь продолжаются совместные учения ВКС РФ и ВВС и ПВО Беларуси. Отрабатываются практические задачи по взаимодействию воздушного и сухопутного компонентов в наступательных операциях.
5. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян и 3 по позициям его ЗРК.
6. ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА „Мерлин-ВР“.