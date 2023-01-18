ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (329-й день) | Под Киевом разбился вертолет с руководством МВД Украины, несколько стран готовы передать Украине танки, но ждут решения Берлина

При крушении вертолета под Киевом погибли 14 человек. Среди них глава МВД Украины

Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

„В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр [Денис Монастырский], первый заместитель министра [Евгений Енин] и государственный секретарь [Юрий Лубкович]“, — говорится в телеграм-канале Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, всего известно о 14 погибших, среди них трое детей. Девять погибших находились на борту вертолета. 25 человек получили ранения, среди них 10 детей.

Главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко назначили временно исполняющим обязанности главы МВД.

Владимир Зеленский выступил в Давосе.

Президент Украины выступил на Давосском форуме и призвал союзников не медлить с поставками вооружений. Его выступление транслировалось по видеосвязи.

„Тирания обгоняет демократию, - обратился Зеленский к участникам форума. - В то время, пока свободный мир думает, государство-террорист продолжает убивать“.

„Мир сомневался в 2014-м году, когда Россия не раздумывая оккупировала Крым. Мир сомневался в 2022, когда Россия без сомнения начала полномасштабную войну. Сегодня - и больше никогда - мир не должен сомневаться. Когда зло возвращается, миру нужна скорость и решительность. Россия экспортирует террор, и мир должен действовать быстрее, чем действует она“, - сказал Зеленский.

Британская военная разведка: ВСУ оставили Соледар 16 января

Об этом говорится в ежедневной сводке, публикуемой в твиттере британского военного ведомства.

К концу 16 января 2023 года украинские силы, скорее всего, были выведены из города Соледар, оставив его под контролем российских военных в ЧВК Вагнера. Украинские силы, вероятно, установили новые оборонительные рубежи на западе.