18.01.2023, 18:46
Невероятно! Эстонская лыжница завоевала свою третью медаль на Зимней универсиаде(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонская лыжница Мариэль Мерлий Пуллес заняла второе место в гонке преследования на 5 км на Зимней универсиаде в американском Лейк-Плэсиде.
24-летний Пуллес находится в отличной форме, ранее она выиграла золото в спринте свободным ходом и серебро в гонке на пять километров. Сегодня Пуллес завоевала свою третью медаль.
Пуллес стартовал в гонке преследования вольным стилем через 17,4 секунды после Хилле Ниемеле из Финляндии. Эстонская лыжница успешно сократила отставание и показала хорошое время, но в итоге заняла второе место. На финише девушек разделяло 7,8 секунды. Бронзу завоевала итальянка Мария Боккарди (+13.8), четвертое место у представительницы Казахстана Ксения Шалыгина (+30,8).