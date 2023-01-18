Невероятно! Эстонская лыжница завоевала свою третью медаль на Зимней универсиаде

24-летний Пуллес находится в отличной форме, ранее она выиграла золото в спринте свободным ходом и серебро в гонке на пять километров. Сегодня Пуллес завоевала свою третью медаль.

Пуллес стартовал в гонке преследования вольным стилем через 17,4 секунды после Хилле Ниемеле из Финляндии. Эстонская лыжница успешно сократила отставание и показала хорошое время, но в итоге заняла второе место. На финише девушек разделяло 7,8 секунды. Бронзу завоевала итальянка Мария Боккарди (+13.8), четвертое место у представительницы Казахстана Ксения Шалыгина (+30,8).