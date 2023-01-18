Правда ли, что сатирический журнал Humor Times выпустил обложку с Зеленским в образе саранчи, поедающей деньги?
В соцсетях пишут, что американское сатирическое издание высмеяло президента Украины, представив его на своей обложке в виде саранчи, пожирающей доллары США. Мы проверили достоверность этих сообщений.
В конце декабря 2022 года в Сети распространили обложку журнала Humor Times с карикатурой на Владимира Зеленского. На рисунке он изображён в образе саранчи, которая вместо настоящей зелени поедает зелень денежную, а именно американские доллары. На купюре показан испуганный Бенджамин Франклин и написана фраза „In profit first we trust“ («Сперва мы полагаемся на прибыль“) вместо девиза США „In God We Trust“ («Мы полагаемся на Бога“). В верхней части обложки размещена фраза „Your Money Is Not Charity. It’s an Investment“ («Ваши деньги — это не благотворительность. Это инвестиции“) из заголовка The Wall Street Journal. Эти слова Зеленский произнёс, выступая перед Конгрессом США в конце декабря 2022 года. На заднем плане карикатуры, вероятно, изображён президент Джо Байден, собирающий деньги в корзину.
Эту обложку с подписью (орфография сохранена) „Новый Humor Times Королева саранча Зеленский пожирает доллары в американском саду))“ разместил в своём Telegram-канале радиоведущий Армен Гаспарян (312 000 просмотров), а потом его репостнул телеведущий Владимир Соловьёв. Также рисунок появился в каналах „Небожена» (145 000), „Скотт Риттер в Telegram» (28 000), „Сводка» (18 000) и др. Посты с этой обложкой разошлись во „ВКонтакте“ — например, в паблике „Скотт Риттер“ запись собрала 500 лайков при 11 000 просмотров (другие примеры тут, тут и тут) и Twitter (тут, тут, тут и тут).
На сайте журнала Humor Times есть архив с обложками всех выпусков с 1991 года, но в разделе за 2022 год на момент написания этого разбора отсутствует обложка за декабрь. Зато её можно увидеть на странице, где можно оформить подписку на журнал, а также в галерее в официальном фейсбуке издания. Однако размещённая самим журналом декабрьская обложка отличается от той, что стала вирусной: использованная в реальности карикатура посвящена не Зеленскому и Украине, а сторонникам бывшего президента США Дональда Трампа. Отметим, что официальный декабрьский выпуск вышел под номером 368, тогда как на вирусной обложке указано лишь Special Issue («Специальный выпуск“), однако ни нам, ни нашим коллегам из проекта „Вокс Украина» не удалось найти следов этого спецвыпуска ни на сайте, ни в соцсетях Humor Times.
О том, что обложка с саранчой — подделка, свидетельствуют ещё несколько фактов. Мы внимательно изучили все обложки за 2022 год и заметили, что шрифт некоторых надписей на них может меняться. Однако это правило не относится к фразе „Formerly the „Comic Press News“» (до 2007 года журнал издавался под названием Comic Press News), которая размещена возле названия. Остаётся неизменным и шрифт, которым напечатаны цитаты политических деятелей в верхней части обложек. В то же время на вирусном изображении шрифт обеих надписей отличается, что наиболее заметно по кавычкам, а также буквам s, e и y. Кроме того, вместо знака тире в цитате на вирусной обложке стоит дефис, а почти все слова (кроме артикля an) написаны с заглавной буквы, чего ранее не наблюдалось.
Из всех публикаций, что мы нашли, самой ранней оказалась размещённая в Telegram-канале „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация» (11 000 просмотров), где её выложили 27 декабря 2022 года в 10:11 по московскому времени. Этот канал не первый раз распространяет фальшивые обложки иностранных сатирических журналов, о других примерах мы писали тут, тут и тут.
Добавим, что настоящую обложку декабрьского номера показали в фейсбуке Humor Times ещё 26 ноября 2022 года, а 23 декабря уже стала известна обложка за январь 2023 года, посвящённая Илону Маску и Twitter.
Итог: Фейк