Правда ли, что сатирический журнал Humor Times выпустил обложку с Зеленским в образе саранчи, поедающей деньги?

В конце декабря 2022 года в Сети распространили обложку журнала Humor Times с карикатурой на Владимира Зеленского. На рисунке он изображён в образе саранчи, которая вместо настоящей зелени поедает зелень денежную, а именно американские доллары. На купюре показан испуганный Бенджамин Франклин и написана фраза „In profit first we trust“ («Сперва мы полагаемся на прибыль“) вместо девиза США „In God We Trust“ («Мы полагаемся на Бога“). В верхней части обложки размещена фраза „Your Money Is Not Charity. It’s an Investment“ («Ваши деньги — это не благотворительность. Это инвестиции“) из заголовка The Wall Street Journal. Эти слова Зеленский произнёс, выступая перед Конгрессом США в конце декабря 2022 года. На заднем плане карикатуры, вероятно, изображён президент Джо Байден, собирающий деньги в корзину.



Эту обложку с подписью (орфография сохранена) „Новый Humor Times Королева саранча Зеленский пожирает доллары в американском саду))“ разместил в своём Telegram-канале радиоведущий Армен Гаспарян (312 000 просмотров), а потом его репостнул телеведущий Владимир Соловьёв. Также рисунок появился в каналах „Небожена» (145 000), „Скотт Риттер в Telegram» (28 000), „Сводка» (18 000) и др. Посты с этой обложкой разошлись во „ВКонтакте“ — например, в паблике „Скотт Риттер“ запись собрала 500 лайков при 11 000 просмотров (другие примеры тут, тут и тут) и Twitter (тут, тут, тут и тут).