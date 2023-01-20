Доктор Попов объясняет: новый грипп превзошел ковид по заболеваемости? Как бороться с сезонной хандрой?

На 100% мы, к сожалению, не можем ничего предсказать точно. Мы видим, насколько быстро иногда меняется этот вирус и как много различных его „младших братьев“ появляется у нас. Они могут обладать свойствами, о которых мы раньше и подумать не могли. Но на 100% предсказать это невозможно. С большой долей вероятности сегодня можно сказать, что ковид, хоть еще и не превратился в обычный грипп, потихоничку движется в этом направлении. Уже сегодня мы используем средства инфекционного контроля, маски только в медицинских учреждениях. Совсем скоро у нас появятся в продаже лекарства от ковида SARS‑CoV‑2, Paxlovid. Я знаю, он в Эстонию уже прибыл и на складах уже есть. Появится возможность лечения, амбулаторного лечения для групп риска, появится возможность профилактики помимо вакцин. Сегодня мы относимся к гриппу так: пациент с А-гриппом может находиться в обычном отделении, получать антивиральную терапию и пациент, который не болеет гриппом, находится рядом за ширмой, получает профилактическую дозу препарата от гриппа. И таким образом удается избежать того, что этот человек заболевает. Кроме того, мы используем вакцинацию от гриппа. Так что весь этот спектр возможностей борьбы с ковидом у нас появится. Плюс к этому, штаммы, которые мы сейчас видим, не настолько агрессивные. Так что я очень надеюсь, учитывая, насколько у нас уже развит коллективный иммунитет, - много переболевших и вакцинированных, - сильно бояться этого вируса не нужно. Но и терять установку на то, что это потенциально опасный вирус, нельзя.

Во-первых, в Китае живет очень много людей. Мы говорим о полутора миллиардах. Да, мы слышим о том, что в день умирает 5 тысяч человек, но надо понимать, что эта смертность относится к очень большой популяции людей. Ковид там распространяется быстро, за сутки возникает от 3 до 5 миллионов заболевших. Во всяком случае так пишут ращличные издания, Китай ведь не сообщает официально о количестве заболевших, полностью достоверных данных нет. Но мы знаем, что Китай был длительное время закрыт, уровень карантинных мер был на порядок выше, чем в других странах. Если в Европе, США начали ослаблять меры инфекционного контроля уже в течение длительного времени, то Китай оставался все равно достаточно закрытой страной, пытался изолироваться. Однажды он практически вытеснил вирус. Я помню еще в середине 20-го года распространялось видео о том, как китайские медики выходят из больницы и торжественно снимают с себя маски. К тому же, они использовами свою вакцину, которая по своим свойствам аналогична вакцинам Спутник и Astrazeneka. Достаточно много вопросов было к эффективности этой вакцины и побочным действиям. Результат такой политики изоляции - не болели, не переболели, уровень вакцинаци оказался не настолько хорош и качество вакцин не такое, как хотелось бы. В конечном итоге это все привело к тому, что когда возникла серьезная эпидемия, начало заболевать слишком много людей сразу. Даже для нас кажущийся относительно безобидным омикрон, для них оказывался значительно более опасным.



Возвращаясь к гриппу, нужно ли от него все-таки прививаться, и помогает ли прививка от ковида в том числе от гриппа?



Это такая небольшая спекуляция по поводу вопроса, помогает ли прививка от ковида в борьбе с гриппом. На самом деле, сначала казалось наоборот. Сначала появились исследования из Бразилии, которые описывали ситуацию, в которой люди, привитые от гриппа, меньше умирали от ковида и меньше требовали госпитализаций. Но потом выяснилось, что это исследование было проведено недостаточно качественно и его результаты можно было легко оспорить.

Все-таки, каждую вакцинацию нужно рассматривать отдельно. При каждой вакцинации вырабатываются свои специфические антитела, которые воздействуют на вирус, а также свой специфический гумморальный иммунитет.

Вакцинация от гриппа необходима в первую очердь для людей в группах риска. Это люди старше 60-ти лет, с хроническими заболеваниями, медики, которые работают с этими пациентами и люди, которые работают в домах по уходу и соприкасаются с пожилыми людьми. Я считаю, что группы, которым показана вакцинация и от гриппа, и от ковида, на сегодняшний день практически одинаковые. По сравнению с ковидом, смертность от гриппа значительно ниже. Сейчас мы теряем в неделю от 12 до 16 человек в результате ковидной инфекции, то после начала эпидемии гриппа в конце ноября мы потеряли меньше 5 человек всего. Но так или иначе смертельные случаи регистрируются. Несмотря на то, что грипп в разы менее опасен, чем ковид, вакцинироваться надо. Стоит помнить, что грипп опасен своими бактериальными осложнениями. Если ты не находишься в группе риска, вакцинироваться можно, но не нужно.

Может не очень хороший пример, но один российский фигурист лежит сейчас с инфекцией гриппа, он оказался на койке реанимации и подключен к аппарату искусственной оксигинации. Даже спортсмены в хорошей форме не могут быть на 100% застрахованы от осложнений гриппа, а также ковида. К ним нужно относиться серьезно.



И последний вопрос. С ноября по март в Эстонии темно, холодно пасмурно. Дайте простой „совет доктора Попова“, как оставаться в ресурсе? Как бороться с этой сезонной хандрой?



Во-первых, не унывать (смеется). Надо знать, что когда-то оно закончится и снова наступит хорошая погода. Поэтому хорошо было бы замечать каждый день, что дни становятся длинне. Конечно, осенью дни становятся короче, но тогда надо думать о том, что это скоро пройдет и дни будут длиннее.