Доктор Попов объясняет: новый грипп превзошел ковид по заболеваемости? Как бороться с сезонной хандрой?(10)
В интервью RusDelfi руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы, врач Аркадий Попов ответил на самые волнующие вопросы о высокой заболеваемости гриппом, прививках и зимней „хандре“. Читайте в материале RusDelfi, кому обязательно нужно прививаться, а также как сохранять позитивный настрой в темное время года.
Этой зимой болели очень многие. Что это такое? Новый вид гриппа?
На самом деле, эта зима выдалась очень отличающейся от прошлого сезона. В этом году были предствлены в большом количестве различные вирусы. То, чего мы не видели, когда в Эстонии были ограничения, люди использовали маски, были ограничения по количеству участников на мероприятиях. Те ограничения для борьбы с ковидом играли большую роль в том, чтобы удержать распространение и других вирусов. Вирусов, передача которых от человека к человеку значительно меньше, чем у вируса SARS‑CoV‑2. Трансмиссивность того же последнего штамма омикрона, по сравнению с трансмессивностью вируса A-гриппа. Ковид гораздо более заразен. В этот раз мы видим, что возникла большая конкуренция между вирусами.
А-грипп на какое-то время завоевал практически 50% от всего объема вирусов, которые передвигались по стране, преходя от человека к человека. Плюс к этому возникли и стали распространяться другие вирусы: парагрипп, респираторно-синцитиальный вирус, который периодически составлял около 14% от всех вирусов. А также метапневмовирус человека. Тоже примерно около 14% - 15% от всех вирусов. При этом вирус SARS‑CoV‑2 Занимал достаточно скромную позицию - от 3% до 7%. Последние данные - всего 2,8% от всех вирусов, которые в Эстонии распространены.
Получается, ковид стал сдавать позиции по сравнению с другими вирусами. И если еще полгода назад человек начинал кашлять, не было сомнений, что тест на ковид будет позитивным. То сейчас, когда человек сморкается, у него появляется кашель, вероятность, что это будет именнно ковид значительно меньше. Сегодня инфекции верхних дыхательных путей идут на спад, мы это видим по динамике. В первую очередь в этом сыграли роль каникулы в школе. Сейчас, когда все опять заработало в полном объеме, может начаться небольшой подъем. Но по большому счету мы видим, что ситуация значительно улучшилась по сравнению с ситуацией две недели назад.
Вернется ли ковид с такой же силой? Или он вернется уже в какой-то другой форме?
На 100% мы, к сожалению, не можем ничего предсказать точно. Мы видим, насколько быстро иногда меняется этот вирус и как много различных его „младших братьев“ появляется у нас. Они могут обладать свойствами, о которых мы раньше и подумать не могли. Но на 100% предсказать это невозможно. С большой долей вероятности сегодня можно сказать, что ковид, хоть еще и не превратился в обычный грипп, потихоничку движется в этом направлении. Уже сегодня мы используем средства инфекционного контроля, маски только в медицинских учреждениях. Совсем скоро у нас появятся в продаже лекарства от ковида SARS‑CoV‑2, Paxlovid. Я знаю, он в Эстонию уже прибыл и на складах уже есть. Появится возможность лечения, амбулаторного лечения для групп риска, появится возможность профилактики помимо вакцин. Сегодня мы относимся к гриппу так: пациент с А-гриппом может находиться в обычном отделении, получать антивиральную терапию и пациент, который не болеет гриппом, находится рядом за ширмой, получает профилактическую дозу препарата от гриппа. И таким образом удается избежать того, что этот человек заболевает. Кроме того, мы используем вакцинацию от гриппа. Так что весь этот спектр возможностей борьбы с ковидом у нас появится. Плюс к этому, штаммы, которые мы сейчас видим, не настолько агрессивные. Так что я очень надеюсь, учитывая, насколько у нас уже развит коллективный иммунитет, - много переболевших и вакцинированных, - сильно бояться этого вируса не нужно. Но и терять установку на то, что это потенциально опасный вирус, нельзя.
Можете ли вы объяснить одну вещь: из Китая приходят вести о большом количестве умерших людей от ковида. Сразу появляются ассоциации с началом пандемии. С чем вспышка там может быть связана?
Во-первых, в Китае живет очень много людей. Мы говорим о полутора миллиардах. Да, мы слышим о том, что в день умирает 5 тысяч человек, но надо понимать, что эта смертность относится к очень большой популяции людей. Ковид там распространяется быстро, за сутки возникает от 3 до 5 миллионов заболевших. Во всяком случае так пишут ращличные издания, Китай ведь не сообщает официально о количестве заболевших, полностью достоверных данных нет. Но мы знаем, что Китай был длительное время закрыт, уровень карантинных мер был на порядок выше, чем в других странах. Если в Европе, США начали ослаблять меры инфекционного контроля уже в течение длительного времени, то Китай оставался все равно достаточно закрытой страной, пытался изолироваться. Однажды он практически вытеснил вирус. Я помню еще в середине 20-го года распространялось видео о том, как китайские медики выходят из больницы и торжественно снимают с себя маски. К тому же, они использовами свою вакцину, которая по своим свойствам аналогична вакцинам Спутник и Astrazeneka. Достаточно много вопросов было к эффективности этой вакцины и побочным действиям. Результат такой политики изоляции - не болели, не переболели, уровень вакцинаци оказался не настолько хорош и качество вакцин не такое, как хотелось бы. В конечном итоге это все привело к тому, что когда возникла серьезная эпидемия, начало заболевать слишком много людей сразу. Даже для нас кажущийся относительно безобидным омикрон, для них оказывался значительно более опасным.
Возвращаясь к гриппу, нужно ли от него все-таки прививаться, и помогает ли прививка от ковида в том числе от гриппа?
Это такая небольшая спекуляция по поводу вопроса, помогает ли прививка от ковида в борьбе с гриппом. На самом деле, сначала казалось наоборот. Сначала появились исследования из Бразилии, которые описывали ситуацию, в которой люди, привитые от гриппа, меньше умирали от ковида и меньше требовали госпитализаций. Но потом выяснилось, что это исследование было проведено недостаточно качественно и его результаты можно было легко оспорить.
Все-таки, каждую вакцинацию нужно рассматривать отдельно. При каждой вакцинации вырабатываются свои специфические антитела, которые воздействуют на вирус, а также свой специфический гумморальный иммунитет.
Вакцинация от гриппа необходима в первую очердь для людей в группах риска. Это люди старше 60-ти лет, с хроническими заболеваниями, медики, которые работают с этими пациентами и люди, которые работают в домах по уходу и соприкасаются с пожилыми людьми. Я считаю, что группы, которым показана вакцинация и от гриппа, и от ковида, на сегодняшний день практически одинаковые. По сравнению с ковидом, смертность от гриппа значительно ниже. Сейчас мы теряем в неделю от 12 до 16 человек в результате ковидной инфекции, то после начала эпидемии гриппа в конце ноября мы потеряли меньше 5 человек всего. Но так или иначе смертельные случаи регистрируются. Несмотря на то, что грипп в разы менее опасен, чем ковид, вакцинироваться надо. Стоит помнить, что грипп опасен своими бактериальными осложнениями. Если ты не находишься в группе риска, вакцинироваться можно, но не нужно.
Может не очень хороший пример, но один российский фигурист лежит сейчас с инфекцией гриппа, он оказался на койке реанимации и подключен к аппарату искусственной оксигинации. Даже спортсмены в хорошей форме не могут быть на 100% застрахованы от осложнений гриппа, а также ковида. К ним нужно относиться серьезно.
И последний вопрос. С ноября по март в Эстонии темно, холодно пасмурно. Дайте простой „совет доктора Попова“, как оставаться в ресурсе? Как бороться с этой сезонной хандрой?
Во-первых, не унывать (смеется). Надо знать, что когда-то оно закончится и снова наступит хорошая погода. Поэтому хорошо было бы замечать каждый день, что дни становятся длинне. Конечно, осенью дни становятся короче, но тогда надо думать о том, что это скоро пройдет и дни будут длиннее.
С другой стороны, всегда надо найти себе занятие. И чтобы на работе все летало, чтобы было интересно, чтобы хотелось жить, меньше смотреть нехороших новостей. Больше читать хорошей литературы, смотреть позитивные фильмы, общаться с родственниками и близкими, друзьями, заниматься спортом, гулять, дышать и чувствовать счастье, что я живу.