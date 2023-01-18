МНЕНИЕ | Серийный убийца Путин взрывает Украину

Москва, улица Гурьянова, 19. 1999 год. Именно здесь, в этой точке, Владимир Путин, тогда еще премьер-министр, начинает формироваться как будущий диктатор. Именно тогда звучит сакраментальное „мочить в сортирах“. Убийство мирных людей в спальном районе российской столицы позволит ему начать Вторую чеченскую и приведет к президентскому креслу.

Никто так и не увидел убедительных доказательств того, что дома в России взрывали по заданию чеченских террористов. Эпизод с „рязанским сахаром“ и путаные заявления официальных лиц наводят на подозрения о причастности ФСБ и лично Путина к этому страшному преступлению. Версия эта родилась давным-давно, но без железобетонных доказательств верить ей было невозможно.