МНЕНИЕ | Серийный убийца Путин взрывает Украину
Владимир Путин способствовал взрыву жилого дома в 1991 году на улице Гурьянова. Спустя годы от убийства собственных мирных граждан он перешел к убийствам и террору граждан соседнего независимого государства. 14 января 2023 года выпущенная Россией противокорабельная ракета Х-22 разрушила жилой дом в Днепре, в результате чего погиб 41 человек, 75 человек получили ранения.
„Путин никогда не демонстрировал намека на сочувствие“ - пишет на своей странице в социальной сети журналист Екатерина Котрикадзе.
Москва, улица Гурьянова, 19. 1999 год. Именно здесь, в этой точке, Владимир Путин, тогда еще премьер-министр, начинает формироваться как будущий диктатор. Именно тогда звучит сакраментальное „мочить в сортирах“. Убийство мирных людей в спальном районе российской столицы позволит ему начать Вторую чеченскую и приведет к президентскому креслу.