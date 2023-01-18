МНЕНИЕ | Мария Юферева-Скуратовски: сланцевая энергетика, как нелюбимый ребенок нашего правительства(3)
Я думаю, что первый шаг, которое должно будет сделать новое правительство Эстонии – это открыто признать, что без сланцевой энергетики мы не в состоянии обеспечить энергетическую безопасность нашей страны, и наконец принять решение об установке новых энергоблоков на сланцевых электростанциях, пишет Мария Юферева-Скуратовски в своей колонке для RusDelfi.
Почему дилетанты от политики решают вопросы энергетической безопасности?
Непомерные цены на электричество и энергетический кризис не могли не внести свои коррективы в наше представление об энергетической безопасности нашей страны. В ситуации, когда люди фактически не справляются с оплатой счетов и им не хватает денег на еду, последнее, что их интересует это - разговоры о климатической нейтральности и зеленом переходе.
Согласно планам коалиции, которая завершит свою работу после выборов, к 2030 году планируется увеличить мощность выработки возобновляемой энергии до 1500 мегаватт. Запомните эту цифру, она нам понадобится для дальнейшего анализа ситуации.
Так вот, эти радужные фантастические планы политиков в пух и прах раскритиковали специалисты по энергетике, голоса которых стали в последнее время раздаваться все громче. Арви Хамбург, председатель комиссии по энергетике эстонской Академии Наук прямо заявил о том, что до тех пор, пока у нас нет альтернативы полностью заменить управляемые источники энергии, нельзя отказываться от сланцевой энергетики. По его словам, в условиях дефицита производимой мощности, использование сланца для производства электроэнергии в пиковые периоды потребления попросту неизбежно.
После того, как в Эстонии грянул энергетический кризис правительство потребовало от концерна Eesti Energia держать на сланцевых электростанциях резерв производственной мощности 1000 МВт. Это требование правительства выглядит наивным и дилетантским. На бумаге можно требовать все, что угодно, хоть 5000 МВт. Но в ситуации, когда оборудование электростанций годами не обновлялось, а только лишь изнашивалось, так как почти все инвестиции улетали на развитие зеленой энергетики, эти приказы выглядят по меньшей мере странно.
Курсы математики и логики для правительства
Я лично поддерживаю идею зеленой энергетики и сохранения климата, но в то же время, я не хочу пугаться счетов за электроэнергию и экономить на отоплении и горячей воде. Специалисты в области энергетики говорят прямым текстом, что в условиях нашего климата для того, чтобы обеспечить энергетические потребности нашей страны помимо возобновляемой энергии, нам необходимо что-то еще.
Этим „что-то еще“ может быть либо импортированная электроэнергия, либо сланец, либо атомная электростанция. По мнению Мартина Мёлдера, научного сотрудника сравнительной политики Тартуского университета, этот список можно было бы дополнить аккумулированными мощностями (talletamisvõimsused), но пока что это что-то из научной фантастики, и у нас этого нет. Равно как нет и атомной электростанции. Вопрос строительства атомной электростанции займет годы, если не десятилетия. Так что в сухом остатке у нас есть лишь возможность импортировать электроэнергию или дальше развивать сланцевую энергетику. Теперь вопрос на логику для правительства и читателей: „Какой источник способен лучше обеспечить энергетическую безопасность нашей страны – наш сланец или покупка электроэнергии у кого-то?“
Ответ, как мне кажется очевиден. Те, кто продает нам электроэнергию могут сами оказаться в беде, и тогда для них на первое место встанет энергетическая безопасность их собственной страны. Кроме того, в условиях дефицита электроэнергии биржа Nord Pool не работает так, как нужно, гарантируя лучшую цену. Я думаю, все понимают, что если Эстония продает производимую электроэнергию по более низкой цене, чем покупает, то для нас такая сделка является невыгодной. Предприниматель Индрек Нейвельт подтвержает, что электробиржу Nord Pool создали для того, чтобы торговать излишками мощностей, а в условиях нехватки таковых, лучше продавать электроэнергию напрямую от производителя.
И в этом плане меня порадовали высказывания Андруса Дурейко, нового руководителя концерна Eesti Energia, который сказал, что сланец был для Эстонии основой для роста экономики и сегодня его вклад в развитие экономики остается большим. По его мнению, с точки зрения обеспечения энергетической безопасности у сланца значительная роль.
Сланцевая энергетика, как нелюбимый ребенок Кайи Каллас
На самом деле план обеспечения энергетической безопасности Эстонии не так сложен. И самое главное, он не является угрозой для отказа от зеленой политики. Речь идет лишь о том, что раз уж в ближайшие годы нереально отказаться от фоссильного топлива для выработки электроэнергии (для Эстонии это сланец), то параллельно с инвестициями в ветряки и солнечные батареи, правительство должно обратить пристальное внимание на развитие сланцевой энергетики.
Сейчас сланцевая энергетика находится в положении нелюбимого ребенка, который заброшен и не ухожен, а в его развитие и образование не вкладывается достаточно денег. Все разговоры о сланцевой энергетике сводятся к проблеме СО2 и непомерных квот. Но почему-то не говорится о необходимости развивать системы улавливания СО2, пересмотреть или даже отказаться от нынешней системы квот на углекислый газ, которая давно устарела. По мнению Ахти Асманна, председателя правления Viru Keemia Grupp, просто политикам удобна эта система, так как она приносит доход государствам. Он считает, что ее можно было бы заменить налогом на СО2.
Если мы хотим обеспечить энергетическую независимость Эстонии в ближайшие годы, то необходимо хотя бы приобрести для наших сланцевых электростанций новые финские котлы мощностью 300 мегаватт каждый. Их можно установить на места ранее демонтированных блоков. Более десяти лет назад в Финляндии уже были закуплены два таких энергоблока. Кстати, сейчас именно эти два блока самые надежные и реже других выходят из строя. Кроме того, уровень выбросов СО2 также ниже. Таким образом, для того, чтобы добиться заветной мощности 1500 мегаватт, которая бы полностью покрыла энергетические потребности Эстонии и обеспечила бы нашу безопасность в этой сфере, нам нужно в общей сложности 5 таких энергоблоков. Судя по тому, как часто выходят из строя старые энергоблоки, их проще и выгоднее заменить на новые, чем постоянно реанимировать.
Но для того, чтобы принимать правильные долгосрочные решения в области энергетики, необходимо, чтобы за дело взялись специалисты, а не дилетанты от политики, которые не думают о своем народе, а хотят понравиться Европе.
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