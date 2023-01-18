МНЕНИЕ | Мария Юферева-Скуратовски: сланцевая энергетика, как нелюбимый ребенок нашего правительства

Я лично поддерживаю идею зеленой энергетики и сохранения климата, но в то же время, я не хочу пугаться счетов за электроэнергию и экономить на отоплении и горячей воде. Специалисты в области энергетики говорят прямым текстом, что в условиях нашего климата для того, чтобы обеспечить энергетические потребности нашей страны помимо возобновляемой энергии, нам необходимо что-то еще.

После того, как в Эстонии грянул энергетический кризис правительство потребовало от концерна Eesti Energia держать на сланцевых электростанциях резерв производственной мощности 1000 МВт. Это требование правительства выглядит наивным и дилетантским. На бумаге можно требовать все, что угодно, хоть 5000 МВт. Но в ситуации, когда оборудование электростанций годами не обновлялось, а только лишь изнашивалось, так как почти все инвестиции улетали на развитие зеленой энергетики, эти приказы выглядят по меньшей мере странно.

Так вот, эти радужные фантастические планы политиков в пух и прах раскритиковали специалисты по энергетике, голоса которых стали в последнее время раздаваться все громче. Арви Хамбург, председатель комиссии по энергетике эстонской Академии Наук прямо заявил о том, что до тех пор, пока у нас нет альтернативы полностью заменить управляемые источники энергии, нельзя отказываться от сланцевой энергетики. По его словам, в условиях дефицита производимой мощности, использование сланца для производства электроэнергии в пиковые периоды потребления попросту неизбежно.

Согласно планам коалиции, которая завершит свою работу после выборов, к 2030 году планируется увеличить мощность выработки возобновляемой энергии до 1500 мегаватт. Запомните эту цифру, она нам понадобится для дальнейшего анализа ситуации.

Непомерные цены на электричество и энергетический кризис не могли не внести свои коррективы в наше представление об энергетической безопасности нашей страны. В ситуации, когда люди фактически не справляются с оплатой счетов и им не хватает денег на еду, последнее, что их интересует это - разговоры о климатической нейтральности и зеленом переходе.

Этим „что-то еще“ может быть либо импортированная электроэнергия, либо сланец, либо атомная электростанция. По мнению Мартина Мёлдера, научного сотрудника сравнительной политики Тартуского университета, этот список можно было бы дополнить аккумулированными мощностями (talletamisvõimsused), но пока что это что-то из научной фантастики, и у нас этого нет. Равно как нет и атомной электростанции. Вопрос строительства атомной электростанции займет годы, если не десятилетия. Так что в сухом остатке у нас есть лишь возможность импортировать электроэнергию или дальше развивать сланцевую энергетику. Теперь вопрос на логику для правительства и читателей: „Какой источник способен лучше обеспечить энергетическую безопасность нашей страны – наш сланец или покупка электроэнергии у кого-то?“

Ответ, как мне кажется очевиден. Те, кто продает нам электроэнергию могут сами оказаться в беде, и тогда для них на первое место встанет энергетическая безопасность их собственной страны. Кроме того, в условиях дефицита электроэнергии биржа Nord Pool не работает так, как нужно, гарантируя лучшую цену. Я думаю, все понимают, что если Эстония продает производимую электроэнергию по более низкой цене, чем покупает, то для нас такая сделка является невыгодной. Предприниматель Индрек Нейвельт подтвержает, что электробиржу Nord Pool создали для того, чтобы торговать излишками мощностей, а в условиях нехватки таковых, лучше продавать электроэнергию напрямую от производителя.

И в этом плане меня порадовали высказывания Андруса Дурейко, нового руководителя концерна Eesti Energia, который сказал, что сланец был для Эстонии основой для роста экономики и сегодня его вклад в развитие экономики остается большим. По его мнению, с точки зрения обеспечения энергетической безопасности у сланца значительная роль.

Сланцевая энергетика, как нелюбимый ребенок Кайи Каллас