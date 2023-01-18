18.01.2023, 12:50
В Харьюмаа злой енот „оккупировал“ собачью будку, пришлось вмешаться спасателям(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в 15:27 в центр тревоги позвонил житель деревни Тыммику в Ляэне-Харьюмаа и сообщил, что в будку его собаки проникло какое-то дикое животное и уже несколько дней находится там.
Собаке пришлось жить в доме, так как рычащий хищник не подпускает ее к будке.
Прибывшие на место спасатели установили, что занявшее будку животное является енотом. При помощи специального приспособления спасатели достали животное и вернули его в естественную среду обитания.