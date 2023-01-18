Звери
18.01.2023, 12:50

В Харьюмаа злой енот „оккупировал“ собачью будку, пришлось вмешаться спасателям

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Kährik (foto on illustreeriv)
Kährik (foto on illustreeriv)
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Вчера в 15:27 в центр тревоги позвонил житель деревни Тыммику в Ляэне-Харьюмаа и сообщил, что в будку его собаки проникло какое-то дикое животное и уже несколько дней находится там.

Собаке пришлось жить в доме, так как рычащий хищник не подпускает ее к будке.


Прибывшие на место спасатели установили, что занявшее будку животное является енотом. При помощи специального приспособления спасатели достали животное и вернули его в естественную среду обитания.

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