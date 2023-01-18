18.01.2023, 10:34
Юниорский ЧМ по фигурному катанию 2026 года пройдет в таллиннском „Тондираба“(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Международный союз конькобежцев (ISU) принял предварительное решение предоставить Эстонии право проведения юниорского чемпионата мира по фигурному катанию 2026 года.
Согласно решению совета ISU, принятому 16 января, турнир пройдет в Таллинне с 2 по 8 марта 2026 года, сообщает rus.err.ee.
Союз конькобежного спорта Эстонии уточнил, что юниорский чемпионат мира вновь состоится в ледовом холле „Тондираба“.
Последний раз Таллинн принимал первенство мира по фигурному катанию среди юниоров в 2022 году. Тогда соревнования прошли в Эстонии из-за отказа Болгарии, которая изначально была выбрана организатором, но в итоге не стала принимать турнир из-за пандемии коронавируса.
Ранее ЮЧМ также проходил в Таллинне в 2015 и 2020 годах.