Юниорский ЧМ по фигурному катанию 2026 года пройдет в таллиннском „Тондираба“

Согласно решению совета ISU, принятому 16 января, турнир пройдет в Таллинне с 2 по 8 марта 2026 года, сообщает rus.err.ee.

Союз конькобежного спорта Эстонии уточнил, что юниорский чемпионат мира вновь состоится в ледовом холле „Тондираба“.

Последний раз Таллинн принимал первенство мира по фигурному катанию среди юниоров в 2022 году. Тогда соревнования прошли в Эстонии из-за отказа Болгарии, которая изначально была выбрана организатором, но в итоге не стала принимать турнир из-за пандемии коронавируса.

Ранее ЮЧМ также проходил в Таллинне в 2015 и 2020 годах.

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