В Киевской области около детского сада разбился вертолет. Погибли не менее 14 человек, в их числе глава МВД Украины

Остальные погибшие и пострадавшие — это сотрудники и воспитанники детсада, у которого упал вертолет, сообщили в офисе президента Украины.

Вертолет государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины разбился около 8:20 утра 18 января, сообщил глава Броваров Игорь Сапожко. Предположительно, во время тумана вертолет Eurocopter AS 332 Super Puma упал между детским садом и жилым домом, после чего начался пожар. „От мощного взрыва разрушения получили помещения садика и один из близлежащих домов“, — заявил глава города. Из детсада эвакуировали детей и сотрудников.

В авиакатастрофе погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, сообщил начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Также, по его словам, погибли первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, которые находились в вертолете. Высшее руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из горячих точек, заявил „Суспiльне“ замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. МВД Украины опубликовало список находившихся на борту вертолета. После гибели Монастырского обязанности министра внутренних дел будет исполнять глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Следствие рассматривает три версии крушения вертолета. Это нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства, сообщили в Службе безопасности Украины. „Следствие отрабатывает все возможные версии, которые есть на данный момент“, — сказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко

Украинское издание „Трибуна — Бровары“ сообщило, что вертолет упал во время тумана: предположительно, пилот не увидел высотное здание, начал набирать высоту и потерял управление. Один из очевидцев заявил украинским СМИ, что перед крушением вертолет сделал три круга над супермаркетом „Фора“, „полетел в центр, начал резко снижаться, ударился, загорелся, и все“.