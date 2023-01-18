Месси тоже заманивают в Саудовскую Аравию — готовы платить 350 миллионов евро в год. Какие шансы на переход?

„Это было бы как подписание Роналду, — говорит президент „Аль-Хиляля“ Фаид Аль-Мофари. — Это история не про клуб и игрока. Все саудовские клубы готовы совершить гигантский прорыв“.

Спустя два дня появился инсайд другого испанского медиагиганта Marca. Согласно ему, помимо „Аль-Хиляля“ на Месси претендует „Аль-Иттихад“ — оба клуба готовы платить Месси 350 миллионов евро за сезон. Для сравнения, Роналду в „Аль-Насре“ получает 200 миллионов в год.

2 января испанская Mundo Deportivo написала, что „Аль-Хиляль“ собирается сделать Месси предложение с зарплатой 280 миллионов евро в год. Притом соглашение частично может профинансировать государство. Дело в том, что Саудовская Аравия претендует на проведение чемпионата мира в 2030 году, и приезд двух самых медийных футболистов современности может положительно повлиять на вес заявки.

Трансфер Лионеля Месси для „Аль-Хиляля“ может стать принципиальным моментом — нужно ответить на дерзкий ход на трансферном рынке главного соперника по чемпионату. В начале декабря в клубных магазинах „Аль-Хиляля“ появились в продаже футболки с фамилией Месси на спине. Вероятнее всего, это троллинг Роналду и „Аль-Насра“, но некоторые инсайдеры считают, что это целенаправленная кампания по подписанию Месси.

К слову, „Аль-Хиляль“ еще в начале декабря конкурировал с „Аль-Насром“ за подписание Роналду. Но инсайдер Фабрицио Романо пояснил, что „Аль-Хиляль“ не может подписывать футболистов в январе из-за трансферного бана от ФИФА. Все из-за сложной истории с полузащитником Мохаммедом Канно, который перешел в „Аль-Хиляль“, имея соглашение с „Аль-Насром“. Так что если Месси и переберется в Саудовскую Аравию, то точно не раньше лета.

Вообще „Аль-Хиляль“ — самый титулованный клуб страны. Команда из Эр-Рияда выиграла четыре чемпионства в последних пяти розыгрышах и вообще 18 раз становилась чемпионом Саудовской Аравии. У идущего вторым по этому показателю „Аль-Насра“ побед в лиге в два раза меньше. Так что переход Криштиану в „Аль-Наср“ был вызовом „Аль-Хилялю“, пишет Sportmail.

Какие шансы на переход?

Скажем сразу — небольшие. Как пишет авторитетный инсайдер Николо Скира, Месси близок к подписанию нового контракта с „ПСЖ“ до лета 2024 года, согласно которому будет получать 40 миллионов евро за сезон. В разы меньше, чем мог зарабатывать в Саудовской Аравии, но зато Лео останется в большой игре.

„Предложения от „Аль-Хиляля“ не было, — уверяет журналист Гильем Балаге, плотно работающий с „Барселоной“ и в соавторстве с которым Месси в том числе написал автобиографию. — „ПСЖ“ и Месси организуют встречу в ближайшие несколько недель, чтобы завершить сделку, которая позволит ему продолжить карьеру в Париже. Его мотивация — остаться в Европе. Он фаворит в борьбе за „Золотой мяч“, выступает в Лиге чемпионов. Так что даже обращаться к нему с таким предложением нет смысла“.

Скорее всего, Месси и правда продлит контракт с „ПСЖ“. А вот о возвращении в „Барселону“ речь, похоже, не идет. По информации аргентинского журналиста Гастона Эдула, Лионель и не рассматривал возвращение, его все устраивает в „ПСЖ“. Да и „Барселона“ строит совсем новый проект, так что возвращение Месси на „Камп Ноу“ выгодно в первую очередь с лирической точки зрения.

Ко всему прочему, вокруг „Барсы“ разгорается новый скандал, связанный в том числе с Месси. Как сообщает El Periodico, бывшего президента „Барсы“ Хосепа Бартомеу и его команду руководителей подозревают в намеренном сливе данных о контрактах звезд. Среди улик числится письмо, в котором директор юридического отдела клуба Роман Гомес Понти предлагает пойти на „радикальные меры“, опубликовав данные многомиллионных контрактов ведущих игроков команды, чтобы спровоцировать общественное недовольство. В том же письме Понти называл Месси „карликом на гормонах“ и „канализационной крысой“, установившей „диктатуру трансферов и продления спонсоров“. Ну, а в другом письме назвал Жерара Пике „сыном шлюхи“ за слова о необходимости перемен в клубе после поражения от „Баварии“ — 2:8.

Понятно, что к нынешнему руководству „Барселоны“ переписка команды Бартомеу не имеет никакого отношения, но негативный фон уже присутствует. Так что Месси, пожалуй, и правда лучше остаться в „ПСЖ“ и продолжать бороться за самые высокие награды. Других вариантов по большому счету и нет.

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