Эстонская лыжница завоевала вторую медаль Универсиады

Пуллес преодолела дистанцию ​​за 13:38,2, выиграв серебряную медаль. Она уступила финке Хилле Ниемеле, которая прибежала первой, 17,4 секунды. Бронзу завоевала итальянка Мария Боккарди (+22,2).

Пуллес выиграла свою вторую медаль в Лейк-Плэсиде. В воскресенье она одержала победу в спринте свободным ходом.

В сегодняшней мужской классической гонке на дистанции 10 км приняли участие представители Эстонии - Кристофер Калев и Александр Тамм. Калев занял 56-е место (+2,58,9), а Тамм — 75-е (+5,13,1). Победу одержал японец Рё Хиросэ, за ним следуют норвежцы Магнус Бё (+15,8) и Андреас Киркенг (+17,6).

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