Экс-капитан „Левадии“ продолжит карьеру за границей

29-летний воспитанник „Флоры“ Леписту присоединился к „Левадии“ в 2020 году после того, как поиграл за границей в норвежском „Кристиансунне“ и в финском клубе „Лахти“. Леписту - полузащитник, 13 раз представлял сборную Эстонии и провел более 200 матчей в высшей лиге Эстонии. За три сезона в „Левадии“ он сыграл в 106 матчах. За время своего пребывания в „Левадии“ ему удалось стать чемпионом Эстонии и обладателем кубка и суперкубка страны.

Футбольный клуб „Миовени“, основанный в 2000 году, впервые вышел в Премьер-лигу Румынии в 2007 году, однако по итогам сезона оказался на шестнадцатом месте из восемнадцати команд и был вынужден вернуться во вторую лигу. В следующий раз „Миовени“ оказался в высшей лиге в 2011 году, но снова только на один сезон.

Сейчас „Миовени“ уже второй сезон подряд играет в высшей лиге Румынии. В прошлом году они заняли 13 место среди 16 клубов. В текущем сезоне ( сыгран 21 матч) команда находится на последнем месте с девятью очками: одна победа, шесть раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение.

Леписту не единственный представитель Эстонии, играющий в Румынии: там уже играют два игрока сборной Эстонии - Йоонас Тамм в „ФКСБ“ и Маттиас Кяйт в „Рапид“ Бухарест. „ФКСБ“ и „Рапид“ занимают третье и четвертое место соответственно.