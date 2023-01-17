SKY Радио и утреннее шоу ЗапуSKY! продолжают быть самыми популярными в Эстонии

Второе место в рейтинге коммерческих русскоязычных радиостанций занимает „Русское Радио“, недельная аудитория которого составляет 64 000 слушателей. Утренняя программа „Полный вперёд!“ на „Русском Радио“ является второй по популярности развлекательной утренней радиопрограммой на русском языке с 23 000 слушателей в неделю.

Согласно последнему исследованию фирмы Kantar Emor, за период с июля по декабрь 2022 года в течение недели слушатели коммерческих русскоязычных станций Эстонии продемонстрировали следующие предпочтения:

SKY Радио – 77 000

Русское Радио – 64 000

Народное Радио – 62 000

Юмор FM – 47 000

DFM – 47 000

Радио Волна – 30 000

SKY Радио вещает в пяти городах Эстонии - в Таллинне (98.4 FM), Нарве (107.9 FM), Кохтла-Ярве (102.1 FM), Раквере (93.8 FM) и Тарту (107.2 FM).

Общественно-правовое „Радио 4“, имеющее покрытие вещания по всей Эстонии, также имеет недельную аудиторию в 77 000 человек.

Независимое исследование аудитории было проведено фирмой Kantar Emor с 1 июля по 31 декабря 2022 года.