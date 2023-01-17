SKY Радио и утреннее шоу ЗапуSKY! продолжают быть самыми популярными в Эстонии
SKY Радио остаётся самой популярной в Эстонии музыкально-развлекательной радиостанцией на русском языке, а утреннее шоу ЗапуSKY! – самым популярным утренним радиошоу среди всех коммерческих русскоязычных радиостанций. По данным свежего исследования Kantar Emor, в неделю SKY Радио включают 77 000 слушателей.
Второе место в рейтинге коммерческих русскоязычных радиостанций занимает „Русское Радио“, недельная аудитория которого составляет 64 000 слушателей. Утренняя программа „Полный вперёд!“ на „Русском Радио“ является второй по популярности развлекательной утренней радиопрограммой на русском языке с 23 000 слушателей в неделю.
Согласно последнему исследованию фирмы Kantar Emor, за период с июля по декабрь 2022 года в течение недели слушатели коммерческих русскоязычных станций Эстонии продемонстрировали следующие предпочтения:
SKY Радио – 77 000
Русское Радио – 64 000
Народное Радио – 62 000
Юмор FM – 47 000
DFM – 47 000
Радио Волна – 30 000
SKY Радио вещает в пяти городах Эстонии - в Таллинне (98.4 FM), Нарве (107.9 FM), Кохтла-Ярве (102.1 FM), Раквере (93.8 FM) и Тарту (107.2 FM).
Общественно-правовое „Радио 4“, имеющее покрытие вещания по всей Эстонии, также имеет недельную аудиторию в 77 000 человек.
Независимое исследование аудитории было проведено фирмой Kantar Emor с 1 июля по 31 декабря 2022 года.