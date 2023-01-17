Департамент: ускорится процесс оказания помощи людям с недостатком здоровья
С сегодняшнего дня доступность помощи детям и взрослым с недостатком здоровья станет лучше, поскольку работники местных самоуправлений будут видеть информацию о недостатках здоровья в регистре данных социальных услуг и пособий STAR, сообщает Департамент социального страхования.
Новшество коснется почти 120 000 людей по всей Эстонии, которым ранее приходилось самим извещать самоуправления о наличии у себя недостатка здоровья и кто мог таким образом начать получать необходимую помощь не сразу.
С сегодняшнего дня социальные работники будут иметь обзор по всем проживающим на территории их местного самоуправления детям, в отношении которых было подано ходатайство об определении степени тяжести недостатка здоровья. С февраля у них также будет обзор по взрослым с установленным недостатком здоровья.
Департамент социального страхования вместе с TEHIK разработали эту функцию для регистра данных социальных услуг и пособий, исходя из принятых в прошлом году изменений в Законе о социальном обеспечении. Целью изменений было улучшить обмен информацией между государством и местными самоуправлениями.
По словам руководителя группы разработчиков Департамента социального страхования Айки Кауквер, возможности получения помощи для людей с недостатками здоровья станут лучше, поскольку соцработники местных самоуправлений смогут предлагать поддержку с проактивной позиции. „Ранее могло быть так, что у них просто отсутствовал обзор тех жителей, кто бы мог нуждаться в дополнительной помощи, так как информация о недостатке здоровья попадала в поле зрения местного самоуправления лишь тогда, когда человек сам давал об этом знать или осмеливался попросить помощи“, - пояснила Кауквер.
„К сегодняшнему дню мы значительно усовершенствовали систему, - пояснила руководитель подразделения STAR Центра инфосистем здоровья и благополучия Катре Пукк. - Обмен информацией стал лучше, быстрее и безопаснее, надеемся, что это принесет пользу как тем, кто нуждается в помощи, так и тем, кто ее предлагает. Например, когда человек ходатайствует для своего ребенка о статусе наличия недостатка здоровья, то эта информация передается в местное самоуправление по месту жительства согласно регистру народонаселения, а затем через инфосистему STAR на рабочий стол к социальному работнику. После этого соцработник связывается с родителем ребенка с недостатком здоровья и выясняет, желает ли семья получить от местного самоуправления помощь“.
Разработка была протестирована в городе Тарту, столичном районе Нымме и волости Камбья.
В январе начнется обмен данными по решениям, касающимся почти 9000 детей. В феврале в инфосистему STAR добавятся данные по решениям относительно более чем 113 000 взрослых. В связи с обновлениями люди получат также персональные извещения, в которых у них спросят согласия на то, чтобы социальный работник мог предлагать им помощь.