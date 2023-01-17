Департамент: ускорится процесс оказания помощи людям с недостатком здоровья

Новшество коснется почти 120 000 людей по всей Эстонии, которым ранее приходилось самим извещать самоуправления о наличии у себя недостатка здоровья и кто мог таким образом начать получать необходимую помощь не сразу.

С сегодняшнего дня социальные работники будут иметь обзор по всем проживающим на территории их местного самоуправления детям, в отношении которых было подано ходатайство об определении степени тяжести недостатка здоровья. С февраля у них также будет обзор по взрослым с установленным недостатком здоровья.

Департамент социального страхования вместе с TEHIK разработали эту функцию для регистра данных социальных услуг и пособий, исходя из принятых в прошлом году изменений в Законе о социальном обеспечении. Целью изменений было улучшить обмен информацией между государством и местными самоуправлениями.

По словам руководителя группы разработчиков Департамента социального страхования Айки Кауквер, возможности получения помощи для людей с недостатками здоровья станут лучше, поскольку соцработники местных самоуправлений смогут предлагать поддержку с проактивной позиции. „Ранее могло быть так, что у них просто отсутствовал обзор тех жителей, кто бы мог нуждаться в дополнительной помощи, так как информация о недостатке здоровья попадала в поле зрения местного самоуправления лишь тогда, когда человек сам давал об этом знать или осмеливался попросить помощи“, - пояснила Кауквер.