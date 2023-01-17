Оскар Кучера в интервью Дудю рассказал, почему поддерживает армию России(8)
Юрий Дудь выпустил интервью с российским актёром и телеведущим развлекательных программ Оскаром Кучерой, который на данный момент поддерживает российскую армию и Путина.
„В начале нулевых Оскар Кучера был звездой „Муз-ТВ“ – популярного музыкального телеканала. Спустя 20 лет он активно критикует Украину, поддерживает Путина и российскую армию. Мы встретились и поговорили“, - описывает интервью сам Дудь.
В почти трехчасовом фильме обсуждается начало карьеры Кучеры, творчество и, конечно, война в Украине. По словам самого актера и телеведущего, он поддерживает действия России и правительства, какими бы они ни были, а также знал о том, что война будет еще в сентябре 2021-го года.
Виноватыми в войне в Украине актер считает западные страны, а не намерение России получить новые территории. В телеграм-канале он активно критикует действия Америки и новости, несмотря на то, что у младшего сына Кучеры американский паспорт.
Смотрите полное интервью выше.