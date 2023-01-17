На скрининговые обследования рака шейки матки пригласят 70 000 женщин. Вы среди них?

В Эстонии один из самых высоких показателей заболеваемости и смертности от рака шейки матки в Европе. Согласно статистке, в Эстонии ежегодно раком шейки матки заболевают около 150 женщин и около 60 женщин умирает вследствие этой болезни, однако мы видим, что, к сожалению, только половина приглашенных откликается и приходит на скрининговое обследование для раннего обнаружения рака шейки матки.

Это печальная статистика, потому что рак шейки матки можно успешно предотвратить с помощью регулярных осмотров. „Рак шейки матки действительно является одним из немногих видов рака, развитие которого можно предотвратить путем своевременного вмешательства. Участие в скрининговом обследовании помогает выявить возможные клеточные изменения и предраковые состояния на ранней стадии, когда их еще можно лечить. Поэтому важно, чтобы каждая женщина заботилась о своем здоровье и регулярно проходила скрининговое обследование“, — пояснила Мария Суурна, руководитель сферы услуг по скрининговым обследованиям Кассы Здоровья.

Предварительные статистические данные за прошлый год показывают, что всего 48% приглашенных женщин приняли участие в скрининге на рак шейки матки, но точные данные будут подтверждены в ближайшие месяцы, когда будут получены результаты пилотного проекта по домашнему тестированию на ВПЧ, который Касса здоровья проводила в сотрудничестве с Институтом развития здоровья. Однако для того, чтобы заболеваемость и смертность от рака шейки матки в стране снизились, в скрининговых обследованиях должны принять участие не менее 70% приглашенных женщин, а до этого в Эстонии нам еще далеко. „Мы надеемся, что женщины все больше и больше будут заботиться о своем здоровье и откликнутся на приглашение к участию в скрининговом обследовании“, — добавила Суурна.