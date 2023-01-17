Участница Олимпиады Дарья Лисовская: 8-е место для сборной Эстонии не предел, наша команда будет на подиуме
В минувший уикенд женская сборная Эстонии по биатлону заняла рекордное 8-е место в эстафете. Специально для RusDelfi участница Олимпийских игр в Сочи Дарья Лисовская рассказывает об успехе соотечественниц, а также о возможностях тренироваться за рубежом и популярности биатлона в Эстонии.
За соревнованиями по биатлону я слежу по-разному. Обычно самые интересные гонки выпадают на выходные, так что смотрю их в прямом эфире. Но в этот раз получилось иначе: пришлось смотреть эстафету уже в записи, на следующий день.
Знаю, что некоторые включают трансляцию и смотрят что называется „фоном“, делая какие-то повседневные дела. Это вообще не мой вариант. Если дома никого - смотрю одна и всегда сосредотачиваюсь на гонке, чтобы ничего не упустить.
Наши девушки показали очень хороший результат, оставив позади, например, очень сильные команды Австрии и Украины. По-моему, в этот день совпало все: хорошее самочувствие, скорость и точность у всех наших девушек. Плюс команда постепенно набирает форму, поэтому уверена, что девушки порадуют нас ещё, и, возможно, восьмое место для них далеко не предел. Думаю, мы сможем увидеть наших ребят и девушек на пьедестале почета Кубка мира как в смешанной, так и в обычной эстафете. Тем более, такой опыт у них уже был. Я думаю, они и сами знают, что могут.
Выделять кого-то конкретно в нашей команде не буду, все молодцы. Девушки хорошо стартовали, а дальше уже поддерживали темп. В целом, очень хорошая эстафета получилась. Почему не получается так здорово выступать, когда наши спортсменки остаются один на один с соперницами? Просто в индивидуальных гонках всё немного по-другому, конкуренция очень и очень высокая, от каждой сильной команды стартует по шесть человек, от команд чуть послабее, но тоже очень сильных - по пять. Так что ошибки там не прощают.
Я периодически общаюсь с нашими биатлонистками, но, честно, о нюансах подготовки и каких-то секретах не спрашиваю. Но и так очевидно, что биатлон не стоит на месте, и какие-то инновации в тренировочный процесс по сравнению с теми годами, когда я еще выступала (я завершила спортивную карьеру по окончании сезона 2014/15), точно внесены. Надеюсь, что и острой нехватки средств сборная и спортсмены не испытывают.
В некоторых видах спорта, к примеру, в коньках и двоборье, ведущие эстонские спортсмены тренируются с чужими сборными - потому что внутри страны нет конкуренции. Я недавно думала, а возможно ли такое в биатлоне? В принципе, конечно, возможно. Даже наша Йоханна (Таляхярм - прим. RusDelfi) несколько лет, будучи студенткой в университете в Штатах, тренировалась со сборной США. Поэтому, если найти финансы, договориться с нужными людьми и сделать все грамотно, можно рассмотреть и такой вариант.
Биатлон по уровню внимания к нему в Эстонии - это однозначно зимний вид спорта номер 1, и в последние годы популярность биатлона в стране выросла. Особенно с началом проведения соревнований разного ранга у нас в стране. Популярность виду приносят наши же спортсмены: и чем больше будет удачных выступлений, чем чаще наши парни и девушки будут на виду, тем лучше. Дети же хотят быть такими же героями, как и их кумиры. Конечно, это относится не только к биатлону. Именно поэтому поддержка видов спорта от государства очень важна, особенно это касается юниоров.
Если говорить о юных биатлонистах, то, определённо, занятие спортом подразумевает какие-то расходы на экипировку, инвентарь и членство в клубе или спортшколе, но это не космические суммы. Поэтому если ваш ребёнок захочет попробовать заниматься, стоит уточнить у тренеров сумму вопроса.
Через месяц состоится чемпионат мира, и мы посмотрим, как наши биатлонисты покажут себя там. Возможно, они сейчас находятся на пике формы, а возможно только набирают обороты. Надеюсь, что ребята не промахнутся. А если и так, то сделают выводы к следующему сезону.
В прошлом десятилетии Дарья, тогда носившая фамилию Юрлова, была одной из сильнейших биатлонисток страны, выступала на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх. В последнее время спортсменка проживает в Тойла.
В субботу в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге состоялась женская эстафетная гонка 4х6 км. Сборная Эстонии, которую представляли Регина Эрмитс, Туули Томингас, Сузан Кюльм и Йоханна Талихярм, заняла восьмое место. Выше наши девушки пока не забирались.