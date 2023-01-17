Участница Олимпиады Дарья Лисовская: 8-е место для сборной Эстонии не предел, наша команда будет на подиуме

За соревнованиями по биатлону я слежу по-разному. Обычно самые интересные гонки выпадают на выходные, так что смотрю их в прямом эфире. Но в этот раз получилось иначе: пришлось смотреть эстафету уже в записи, на следующий день.

Знаю, что некоторые включают трансляцию и смотрят что называется „фоном“, делая какие-то повседневные дела. Это вообще не мой вариант. Если дома никого - смотрю одна и всегда сосредотачиваюсь на гонке, чтобы ничего не упустить.

Наши девушки показали очень хороший результат, оставив позади, например, очень сильные команды Австрии и Украины. По-моему, в этот день совпало все: хорошее самочувствие, скорость и точность у всех наших девушек. Плюс команда постепенно набирает форму, поэтому уверена, что девушки порадуют нас ещё, и, возможно, восьмое место для них далеко не предел. Думаю, мы сможем увидеть наших ребят и девушек на пьедестале почета Кубка мира как в смешанной, так и в обычной эстафете. Тем более, такой опыт у них уже был. Я думаю, они и сами знают, что могут.

Выделять кого-то конкретно в нашей команде не буду, все молодцы. Девушки хорошо стартовали, а дальше уже поддерживали темп. В целом, очень хорошая эстафета получилась. Почему не получается так здорово выступать, когда наши спортсменки остаются один на один с соперницами? Просто в индивидуальных гонках всё немного по-другому, конкуренция очень и очень высокая, от каждой сильной команды стартует по шесть человек, от команд чуть послабее, но тоже очень сильных - по пять. Так что ошибки там не прощают.

Я периодически общаюсь с нашими биатлонистками, но, честно, о нюансах подготовки и каких-то секретах не спрашиваю. Но и так очевидно, что биатлон не стоит на месте, и какие-то инновации в тренировочный процесс по сравнению с теми годами, когда я еще выступала (я завершила спортивную карьеру по окончании сезона 2014/15), точно внесены. Надеюсь, что и острой нехватки средств сборная и спортсмены не испытывают.