Арестович написал заявление об уходе с поста советника президента Украины

„Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку“, - отметил Арестович в Facebook.

Контекст:

Российские войска 14 января нанесли массированный удар по Украине, из-за чего в девятиэтажном жилом доме в Днепре обрушились два подъезда, более 20 человек погибли и свыше 70 пострадали. Вечером того же дня внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ракету, которая попала в девятиэтажный жилой дом в Днепре, предположительно сбили украинские силы ПВО.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в свою очередь заявил, что у Вооруженных сил Украины „нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет“. Олещук также сообщил, что в многоэтажный дом попала ракета X-22, которую запустили из Курской области.

Советник офиса президента Украины отметил, что выступал на стриме Марка Фейгина, „засыпая на ходу и еле ворочая языком“. „Народ, я просто устал. 320 дней прямых вечерних эфиров, не считая остальной работы, постоянный недосып, постоянный информационный перегруз, командировки. Миллионы контактов в день“, — заявил он.

Арестович отметил, что его „месседж“ должен был быть другим: „Есть версия, что сбила ракета ПВО. Есть такие-то признаки в ее пользу. Есть другая версия — прямое попадание в дом“. Советник офиса Зеленского считает, что, будь он „чуть-чуть в форме“, то „вытянул“ бы эту линию разговора.