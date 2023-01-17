Два года назад Алексей Навальный вернулся в Россию. И с тех пор не был на свободе

В какой-то момент мы вернулись к работе. Монтировали видео и просто надеялись, что все будет хорошо. А потом общее состояние тревожности и неопределенности сменилось агрессией. Мы думали: неужели их настолько корежит, что они посмели отравить человека? Наверное, именно это и замотивировало нас работать еще усерднее. Со временем состояние Алексея стабилизировалось, он пришел в себя, и стало спокойнее.

С этого момента офис как будто замер. Все молча переглядывались, шепотом бранились, постоянно обновляли [новостную] ленту. Писали тем, кто был на месте [в Омске, где Алексея Навального доставили в больницу], в том числе Кире Ярмыш, спрашивали, что происходит. Когда стало понятно, что все серьезно, появилось ощущение какой-то нереальности происходящего, полутранса. Мы начали всерьез опасаться, что Алексей не то что не поправится — что он вообще выживет. И если многие читали эти новости как бы со стороны, то в моем случае весь этот ужас происходил с нечужим человеком.

Я хорошо помню день, когда отравили Алексея [20 августа 2021 года]. Мы тогда работали над первым роликом из серии о его поездке в Томск. Видео не очень клеилось по части повествования, и в какой-то момент мы с коллегами, уставшие, вышли перекурить и обсудить дальнейшую работу. Пока разговаривали, кто-то увидел сообщение в общем чате [что Алексею стало плохо в самолете], потом начали сыпаться новости.

Я занимался монтажом, съемками самого Алексея, какое-то время вел утреннее шоу „Кактус“ на „Навальный Live“, занимался расследованиями — так или иначе я приложил руку практически ко всем основным видео, которые выходили на канале с апреля 2017 до мая 2021 года, в том числе к „Дворцу Путина“.

До того, как устроиться на работу в ФБК, я внимательно следил за деятельностью фонда и за самим Алексеем в соцсетях и ютьюбе. В какой-то момент увидел объявление, что ФБК ищет монтажеров, и где-то в апреле 2017-го официально стал частью команды. Это было примерно через месяц-полтора после выхода фильма „Он вам не Димон“ — когда на канал Алексея начали массово подписываться, но в полной мере он еще не сформировался.

Первое время после выхода из комы он ни с кем из рядовых сотрудников не связывался. Но это и понятно: он восстанавливался, проводил время с семьей. Он вышел с нами на связь ближе к концу 2020-го, когда до видеоотдела дошли первые разговоры о „Дворце Путина“ (фильм вышел 19 января 2021 года, два дня спустя после возвращения Навального в Россию, — прим. „Медузы“).

К тому моменту мы уже понимали, что предстоит много секретной и срочной работы. Времени на монтаж оставалось мало, поэтому мы работали над фильмом с утра до вечера. Все понимали, что это самый напряженный и ожидаемый проект фонда. Алексей созванивался с нами по видеосвязи, отсматривал видео, делал правки, комментировал работу. То есть в целом он вернулся в строй, был полностью в рабочем состоянии, просто дистанционно. В таком формате мы проработали практически до самого возвращения Алексея в Москву.

Все, кто знал Навального, понимали с точностью в 100%, что он вернется — по-другому и быть не могло. Хотя допускаю, что кто-то мог надеяться, что он передумает. Но этот вопрос, по крайней мере в коллективе в России, даже особо не поднимался. Скорее обсуждалось, какой будет реакция Кремля на его возвращение, какими будут суд и приговор. Многие надеялись на положительные сценарии: что решение суда будет не таким жестким или что там все-таки поймут, что после покушения на убийство еще и сажать человека в тюрьму — это слишком. Но произошло то, что произошло.

17 января, когда Алексей возвращался из Берлина в Москву, многие мои коллеги отправились в аэропорт. У меня было ощущение, что поменяют аэропорт или случится что-то еще, поэтому мы с коллегой остались у нее дома и следили дистанционно. Параллельно я общался с другими коллегами в чатах о том, что происходит. В тот момент снова начала нарастать тревожность, потому что одно дело, когда Алексей был в Германии, далеко от российских спецслужб и полицейских. А другое — когда он в Москве.