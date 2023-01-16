Почему украинские военные не могли сбить ракету, попавшую в жилой дом в Днепре?

На сегодняшний день число жертв российского ракетного удара по Днепру выросло до 40, среди погибших трое детей.

Представитель украинских ВВС Юрий Игнат через несколько часов после попадания ракеты в многоэтажный дом заявил, что это была российская ракета X-22, выпущенная бомбардировщиком Ту-22М3.

Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сославшись на „заключения некоторых представителей украинской стороны“, назвал произошедшее в Днепре „следствием действия контрракеты ПВО“. Дело в том, что ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что российскую ракету в Днепре могли сбить украинские силы ПВО, но, правда, затем несколько раз подчеркнул, что это было лишь его предположение и что надо „еще разбираться и разбираться“.

Как пояснил позднее командующий украинских ВВС Николай Олещук, вооруженные силы Украины не имеют огневых средств, способных сбивать Х-22.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов объясняет, почему украинские военные не могли сбить крылатую ракету X-22, попавшую в девятиэтажку в Днепре:

Обычно ПВО ВСУ перехватывает крылатые ракеты „Калибр“, Х-55, Х-101 или дроны „Шахед“. Это довольно разные цели, но у них есть одно общее - они медленные, небаллистические и низколетящие. То есть до них легко достать противоракетой, они не падают сверху, и есть довольно много времени на их перехват.

Еще одно обстоятельство - морские крылатые ракеты „Калибр“ запускают издалека. Пуск довольно легко отслеживается, после чего, с учетом невысокой скорости полета ракеты (около 900 км/ч), у ПВО хватает времени на то, чтобы более или менее точно просчитать траекторию ее полета. Пуск „Шахеда“ отследить труднее, его можно запускать ближе к линии фронта, но он и летит совсем медленно, так что передовые посты или даже обычные люди со смартфонами довольно быстро их засекают.