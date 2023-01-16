Футболист сборной Эстонии пополнил ряды самого титулованного клуба Ирландии

По истечению срока аренды у ирландского клуба будет возможность приобрести права на 23-летнего игрока, сообщает официальный сайт „Флоры“.

Маркус Поом, перешедший в молодежную команду „Флоры“ U21 из „Нымме Юнайтед“ в 2016 году и через год перешедший в главную команду „Флоры“, стал одним из ключевых игроков полузащиты „Флоры“. В высшей лиге Эстонии он провел 194 матча (в среднем 63 минуты за игру), забил 41 гол и отдал 46 голевых передач.

Маркус успешно выступал в молодежных сборных Эстонии, в которых он провел в общей сложности 52 матча в разных возрастных группах и забил 3 гола. Поом дебютировал в основной сборной в 2019 году в товарищеском матче против Финляндии, когда ему было всего 19 лет. В составе основной сборной Эстонии, Поом выходил на поле 14 раз.

„Шемрок Роверс“ — клуб, играющий в ирландской премьер-лиге, двадцать раз становившийся чемпионом Ирландии, в том числе и последние три года (2020, 2021, 2022). Помимо победы во внутреннем чемпионате, команда „Шемрок Роверс“ в прошлом сезоне вышли в групповой этап Лиги конференций УЕФА. В лиге конференций они также встречались с „Флорой“ в 2021 году и тогда „Флора“ выиграла со счетом 5:2 по сумме двух встреч.

Маркус Поом только положительно отзывается об аренде: „Я очень рад присоединиться к „Шемрок Роверс“. Для меня это первый иностранный клуб, и я с нетерпением жду предстоящих матчей. Я хотел бы поблагодарить всех тренеров и людей, связанных с „Флорой“, которые помогали мне на протяжении многих лет. Желаю всем флоравцем успешного нового сезона!“.