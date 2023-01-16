Число погибших из-за ракетного удара в Днепре выросло до 40. Зеленский призвал россиян перестать „трусливо молчать“

Утром 16 января в МВД Украины сообщили, что погибли 36 человек (в том числе двое детей), еще 75 человек пострадали (из них 15 детей). Спасли 39 человек, в том числе шестерых детей. Неизвестна судьба еще около 30 человек.

В доме разрушены 72 квартиры, еще 230 получили повреждения, сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. По его словам, к утру 16 января с места происшествия вывезли более 7,4 тысячи тонн разрушенных конструкций. Спасатели продолжают искать людей уже почти двое суток. К поисково-спасательной операции привлекли свыше 500 человек и 140 единиц техники.

Владимир Зеленский после удара по Днепру обратился к россиянам. В видеообращении по итогам 326-го дня войны, выпущенном 15 января, президент Украины перешел с украинского на русский язык и заявил о „трусливом молчании“ россиян.

„Хочу сказать всем тем в России — и из России, — кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора. Хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка „переждать“ то, что происходит, закончатся только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать“, — заявил Зеленский.

Россия свою причастность к удару по жилому дому в Днепре отрицает. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, комментируя в ходе брифинга 15 января массированный удар по Украине, не упоминал Днепр. „14 января нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута“, — заявил Конашенков без подробностей.