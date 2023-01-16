Алена Косторная перешла в парное катание

Косторная в начале сентября перенесла операцию на бедре. В декабре фигуристка впервые выступила в парном катании в шоу Евгения Плющенко. Вместе с Георгием Куницей они катались в образах Золушки и Принца, пишет РБК.



„Я уже давно ее отпустила, потому что она начала кувыркаться с этими парными элементами. Я ей сказала, что по поводу пары ко мне не нужно обращаться. И они пошли к Сергею Рослякову. Он мне перезвонил, на что я ответила: если она хочет заниматься парным катанием, пусть им и занимается. Он сказал: да, она попросилась в парное. В общем, Алена выбрала парное катание“, — сказала Буянова.



Косторной 19 лет. Перед началом сезона 2020/21 фигуристка перешла из группы Тутберидзе к Плющенко, но уже через год вернулась обратно.



В прошлом сезоне Косторная сперва сломала правую руку, а затем и левую. Фигуристка пропустила чемпионат России и Олимпийские игры в Пекине, а в начале марта 2022 года стало известно, что она перешла к Буяновой.