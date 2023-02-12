Как богатый тартуский ювелир организовал ограбление на миллион

Возмутившие общественность и хорошо спланированные кражи начались в Тарту в конце 1920-х годов, в основном в магазинах на улице Александри. В феврале 1928 года обчистили мастерскую ювелира Хуго Паабо. Воры проникли в нее через чердак и, проломив пол, спустились в магазин.

Масштаб награбленного был огромным. Общая стоимость похищенных драгоценностей, золотых и серебряных изделий составила около 20 000 крон, что на сегодняшний день можно сравнить с двумя миллионами евро. Несмотря на все усилия, криминальная полиция Тарту раскрыть преступления не могла.

Четыре года спустя на улице Александри произошло еще одно ограбление. В ночь на 22 декабря и в ювелирный магазин Эстер Сельманович неизвестные нанесли „визит“, получивший от прессы характеристику „эффектного ограбления, напоминающего по стилю работу американских мошенников“.

Все кражи имели схожий почерк, и криминальная полиция Тарту была уверена, что их совершили одни и те же преступники.

Статья опубликована в газете „Эстонский Экспресс“. Новый номер ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

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