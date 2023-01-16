Яна Тоом: у ряда лиц должна иметься возможность получить гражданство в упрощенном порядке

Вице-председатель Центристской партии Яна Тоом отмечает: в сфере политики гражданства центристы считают необходимым позволить постоянно живущим в Эстонии людям с неопределенным гражданством, если они сами или их родители, или дедушки и бабушки жили в Эстонии до 20 августа 1991 года, ходатайствовать о гражданстве в упрощенном порядке.

„Возможность упрощенного получения гражданства должна сохраняться для людей с недостатками здоровья и пенсионеров по старости. Желающим получить гражданство Эстонии следует предлагать бесплатные курсы эстонского языка и оплачиваемый учебный отпуск для его изучения“, – говорит Тоом.

В предвыборной платформе Центристская партия формулирует и свое видение будущего образования. А именно: в процессе развития образования на эстонском языке следует гарантировать, что уровень знаний учащихся и качество обучения не будут понижаться. „Центристская партия не поддерживает осуществляемый в порядке политкампании переход на эстоноязычное образование, ставящий под угрозу качество обучения и наличие необходимых учителей как в эстоноязычных, так и в русскоязычных школах“, – подчеркивает вице-председатель партии.

Тоом объясняет, что центристы считают необходимым в целях обеспечения качества образования позволить учащимся c родным русским получать частично русскоязычное или двуязычное образование вместе с углубленным изучением эстонского языка, чтобы они овладевали необходимыми знаниями и имели лучшие возможности для дальнейшего образования и приобретения профессии.

„Мы на государственном уровне поддерживаем использование различных методик языкового погружения и интегрированных учебных программ в начальном и общем образовании“, – записано в центристской программе. Кроме того, Центристская партия намерена продолжить и расширить программу „Эстоноязычный учитель в образовательном учреждении“. В ее рамках государство нанимает эстоноязычных учителей в русскоязычные детские сады и школы.