В Италии задержали босса мафии Коза ностра. Он 30 лет провел в бегах

Босса мафии задержали в частной клинике в Палермо на Сицилии, где он проходил лечение, сообщил командир карабинеров. Спецоперацию по его поимке координировал местный прокурор.

Маттео Мессина Денаро находился в розыске с 1993 года и возглавлял список самых разыскиваемых мафиози Италии. Его заочно приговорили к пожизненному заключению за десятки убийств, в том числе за участие в убийствах итальянских следователей и борцов с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 году. Также его считают причастным к взрывам в Милане, Флоренции и Риме в 1993 году.

Мессина Денаро стал одним из лидеров Коза ностра после того, как в 2006 году арестовали лидера сицилийской мафии Бернардо Провенцано. Мессина Денаро оставался последним мафиозным боссом „первой величины“, которого продолжали разыскивать, отмечает ANSA.

Агентство отметило, что Мессина Денаро находился в розыске на несколько лет меньше, чем Бернардо Провенцано, который скрывался от правосудия 38 лет. Еще один бывший босс сицилийской мафии Салваторе (Тото) Риина находился в розыске 23 года.