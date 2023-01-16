Чем удивит Зеленая столица Таллинн: десятки различных мероприятий, множество конкурсов и новые возможности

19 января в Таллинне встретятся представители двух международных сетей городов – Зеленой столицы Европы и Global Goals for Cities, чтобы обменяться опытом в области развития устойчивых городов и обсудить будущее титула Зеленой столицы. „Сеть Зеленой столицы Европы была создана в 2014 году и включает в себя города, прошедшие в финал этого конкурса. На сегодня в нее входит 34 города. Сеть Зеленой столицы является для нас очень важным партнером по сотрудничеству. Она дает нам возможность учиться у лучших“, – отметила Кадри Копли, руководитель отдела партнерских отношений Зеленой столицы Европы 2023 года. И добавляет, что в ходе встречи будет представлен план мероприятий Таллинна на этот год и пройдет обсуждение возможностей улучшения работы сети. Кроме того, гостей познакомят с наиболее устойчиво развивающимся и подающим пример в зеленой сфере районом Таллинна – Ülemiste City.