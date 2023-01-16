Чем удивит Зеленая столица Таллинн: десятки различных мероприятий, множество конкурсов и новые возможности
Титул Зеленой столицы Европы ежегодно присуждается городу, который умеет ставить перед собой амбициозные экологические цели и достигать их, сосредоточен на устойчивом развитии и является примером для других европейских городов. В нынешнем году этот титул носит город Таллинн.
В рамках года Зеленой столицы в Таллинне будет происходить много интересного для каждого жителя столицы: состоится более 60 различных мероприятий, множество конкурсов и инклюзивных проектов. Многие мероприятия и программы сосредоточены на экологическом образовании. „Таллинн хочет, чтобы об экологических проблемах задумывались все горожане. Устойчивый образ мышления повышает качество жизни для всех нас. Мы хотим показать, как город развивается, адаптируется к происходящим в мире изменениям, помогает горожанам лучше понимать, почему необходимо сохранять среду обитания и как они сами могут еще лучше вносить свой вклад в сохранение окружающей среды“, – говорит руководитель программы Зеленой столицы Криста Кампус.
Главные события программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ до конца января
Выставки в Ботаническом саду
В январе в Таллиннском ботаническом саду началась специальная программа Зеленой столицы Европы 2023, рассчитанная на год. Первым событием стала выставка Пеэтера Лауритса „Паруса Северного Ледовитого океана в небе Пальмового дома“, она открылась 13 января и построена на контрастах: арктические растения и тропические, растительный мир океана и суши. Выставку можно посмотреть до конца года.
Для молодежи
Начались различные конкурсы для молодежи и детей – например, конкурс экологических исследовательских работ и конкурс экологических видео. И уже завершился конкурс рисунков талисмана Зеленой столицы: победитель этого конкурса и талисман Зеленой столицы будут объявлены 17 января в Эстонском музее природы. Определены также победители конкурса ораторов „Биоразнообразный город“, и один из них сможет выступить на церемонии открытия года Зеленой столицы.
В рамках открытия года Зеленой столицы проходят различные мастер-классы в школах и детских садах. Например, 16–27 января в 20 детских садах о сортировке мусора рассказывают любимые детские персонажи – собачка Лотте и заяц Юссь. А с 23 января по 2 февраля известный ресторатор Кристьян Пеяске проведет в 22 школах для учеников 7–9-х классов мастер-классы на тему экономного и экологичного потребления.
Насыщенная неделя открытия
Особенно много интересного состоится 19–21 января, и в городе пройдет несколько важных событий.
19 января в Таллинне встретятся представители двух международных сетей городов – Зеленой столицы Европы и Global Goals for Cities, чтобы обменяться опытом в области развития устойчивых городов и обсудить будущее титула Зеленой столицы. „Сеть Зеленой столицы Европы была создана в 2014 году и включает в себя города, прошедшие в финал этого конкурса. На сегодня в нее входит 34 города. Сеть Зеленой столицы является для нас очень важным партнером по сотрудничеству. Она дает нам возможность учиться у лучших“, – отметила Кадри Копли, руководитель отдела партнерских отношений Зеленой столицы Европы 2023 года. И добавляет, что в ходе встречи будет представлен план мероприятий Таллинна на этот год и пройдет обсуждение возможностей улучшения работы сети. Кроме того, гостей познакомят с наиболее устойчиво развивающимся и подающим пример в зеленой сфере районом Таллинна – Ülemiste City.
20 января состоится конференция в честь передачи Таллинну титула Зеленой столицы Европы, посвященная теме устойчиво развивающихся городов, ее откроют еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыбоводства Виргиниюс Синкявичус и мэр Таллинна Михаил Кылварт. Главным спикером станет бывший европейский комиссар по вопросам климата и руководитель совета по адаптации к климатическим изменениям Конни Хедегорд.
21 января все желающие смогут принять участие в открытии программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ в филиалах Таллиннской центральной библиотеки: пройдут тренинги и мастер-классы, на которых обсудят темы от уборки цифрового мусора и повторного использования до выращивания комнатных растений и пряных трав и изготовления посевной бумаги. Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Вечером 21 января в Круизном терминале состоится торжественная церемония открытия года Зеленой столицы и передачи титула „Зеленой столицы Европы“ Таллинну. Запись можно будет смотреть на канале ETV.
Новые возможности
В рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ создано также пособие для реализации начинаний, обогащающих и повышающих ценность жилой среды. Ходатайствовать о нем могут некоммерческое общество, предприятие или организация другой организационно-правовой формы или житель Таллинна не моложе 18 лет, у которых есть идеи относительно окружающей среды и собственная инициатива для участия в совместной деятельности таллиннских сообществ. Заявку можно подать в среде самообслуживания Таллинна, сроки туров подачи заявок: 20 января, 17 февраля и 17 марта.
Кроме того, город приглашает горожан, занимающихся зеленой тематикой, присоединиться к сообществу амбассадоров Зеленой столицы. Пожалуйста, отправьте заявку, кратко описав свою экологическую деятельность и то, каким вы видите будущий Таллинн, на info@greentallinn.ee.
Дополнительную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru/programma