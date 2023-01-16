ФОТО | Официально! M-Sport и Отт Тянак в этом году выступают в цветах Red Bull

В этом сезоне M-Sport снова будет в синих цветах, но в этом году машины Тянака и Пьера-Луи Лубе будут украшены логотипом Red Bull в дополнение к логотипу Ford. По словам команды, неоновая цветовая гамма вдохновлена ​​синтезаторной музыкой и эпохой гибридов. „В цветовой гамме 2023 года розовый и ярко-синий цвета соседствуют с культовым синим цветом Ford. По сравнению с прошлым годом команда сделает шаг вперед как в расцветке, так и, надеемся, в результатах“, — говорится в сообщении „М-Спорт“.