МНЕНИЕ | Фиаско российской соотечественной мечты в Эстонии(61)
После 24 февраля на волне общего негатива в отношении действий России в Украине резко снизилась активность и т.н. движения российских соотечественников в Эстонии. Некоторые это объясняют страхом перед возможными репрессиями со стороны правоохранительных органов, однако на самом деле мы имеем дело с окончательным фиаско самой навязанной когда-то из Москвы идеи, пишет публицист Дмитрий Иванов в своей колонке для RusDelfi.
Сказать, что деятели из Координационного совета российских соотечественников Эстонии (КСРСЭ) и приближённые к ним лица были когда-то сильно популярны среди жителей нашей страны, конечно, нельзя. Некоторые из них время от времени занимали какие-то должности на муниципальном уровне, но в основном отличались лишь тем, что постоянно твердили в соцсетях и в российских СМИ о том, как в Эстонии плохо живется русским, возлагали венки к советским памятникам и „пилили“ российские гранты.