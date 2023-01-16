Мнение
16.01.2023, 12:45

МНЕНИЕ | Фиаско российской соотечественной мечты в Эстонии

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Проживающие за рубежом русские во всем „должны“ России
Дмитрий Иванов
публицист
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: focus.ua

После 24 февраля на волне общего негатива в отношении действий России в Украине резко снизилась активность и т.н. движения российских соотечественников в Эстонии. Некоторые это объясняют страхом перед возможными репрессиями со стороны правоохранительных органов, однако на самом деле мы имеем дело с окончательным фиаско самой навязанной когда-то из Москвы идеи, пишет публицист Дмитрий Иванов в своей колонке для RusDelfi.

Сказать, что деятели из Координационного совета российских соотечественников Эстонии (КСРСЭ) и приближённые к ним лица были когда-то сильно популярны среди жителей нашей страны, конечно, нельзя. Некоторые из них время от времени занимали какие-то должности на муниципальном уровне, но в основном отличались лишь тем, что постоянно твердили в соцсетях и в российских СМИ о том, как в Эстонии плохо живется русским, возлагали венки к советским памятникам и „пилили“ российские гранты.

К слову, общеизвестно, что последние часто выдавались по полукоррупционным схемам в совершенно неравных пропорциях – особо приближённым к российским структурам членам КСРСЭ в значительном размере и по остаточному принципу (минимальными суммами) реальным обществам, занимавшимся сохранением русской культуры и традиций в Эстонии.

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