МНЕНИЕ | Фиаско российской соотечественной мечты в Эстонии

Сказать, что деятели из Координационного совета российских соотечественников Эстонии (КСРСЭ) и приближённые к ним лица были когда-то сильно популярны среди жителей нашей страны, конечно, нельзя. Некоторые из них время от времени занимали какие-то должности на муниципальном уровне, но в основном отличались лишь тем, что постоянно твердили в соцсетях и в российских СМИ о том, как в Эстонии плохо живется русским, возлагали венки к советским памятникам и „пилили“ российские гранты.