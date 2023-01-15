Майлис Репс не пойдет на выборы, трое ее однопартийцев-депутатов тоже не будут бороться за членство в Рийгикогу

Попавшие в нынешний состав Рийгикогу по списку центристов Раймонд Кальюлайд, Михаил Стальнухин и Мартин Репинский затем покинули партию и сейчас являются внефракционными депутатами. Репинский снова баллотироваться не собирается, а Стальнухин планирует идти на выборы как независимый кандидат. Кальюлайд еще в 2019 году вступил в Социал-демократическую партию и на нынешних выборах выдвигается от нее.