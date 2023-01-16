Правда ли, что Дмитрий Нагиев пожертвовал 200 млн рублей на нужды российской армии?

Как выяснилось, 3 января некий пользователь „ВКонтакте“ по имени Борис Константинов опубликовал на своей страничке пост следующего содержания (орфография и пунктуация сохранена): „Он шоумен, его зовут Дима. Он много помогает нуждающимся. В разгар пандемии он закупил и передал аппаратов ИВЛ на 10 миллионов. Сейчас он помогает фронту. И нигде не афиширует свою помощь. Он клиент знакомого специалиста по недвижимости, тот продавал его квартиру в центре. Это примерно 200 миллионов на Донбасс все до рубля. Просто Дима. Без фамилии“.

Поэтому такой шаг Нагиева многим показался неожиданным и непоследовательным. И те из читателей, кто попытался найти оригинальный пост заслуженного деятеля искусств РФ, главного режиссёра Театра кукол имени Образцова Бориса Константинова , столкнулись с тем, что последний даже не имеет своих страничек в соцсетях. О каком же посте тогда шла речь в сообщениях?

Дмитрий Нагиев после начала российского вторжения на территорию Украины никак открыто не демонстрировал свою поддержку той или иной стороне. Как мы писали ранее , в марте шоумен попрощался со своими подписчиками в преддверии блокировки Instagram в России двусмысленной фразой „Как говорил мой дед перед причастием: „Что ж я, старый, натворил?“» Усилил эффект от его слов и выбор фоновой музыки — фрагмента песни „Поезд в огне“ группы „Аквариум“, начинавшегося со слов „По новым данным разведки, мы воевали сами с собой“.

Действительно, в апреле 2020 года, по сообщениям СМИ, Нагиев передал 10 млн руб. на приобретение аппаратов искусственной вентиляции лёгких для больных коронавирусом. Однако автор сообщения — вовсе не режиссёр, а малоизвестный маркетолог, который на своей личной страничке значительную часть постов уделяет поддержке российской армии. В комментариях к публикации он подтвердил, что имел в виду Нагиева, о поступках которого якобы узнал от соседа по посёлку:

Каким образом эта сомнительная публикация превратилась в новость? Согласно данным сервиса TGStat, впервые информация о Нагиеве появилась ровно в полдень 12 января на Telegram-странице телеканала „Москва 24“, который принадлежит ВГТРК и был создан по инициативе мэра российской столицы Сергея Собянина. Значительно раньше то же самое сообщение с видеорядом появилось на страничке телеканала во „ВКонтакте“. При этом сначала в сообщении упоминался режиссёр Борис Константинов:

А вскоре уже просто соцсети:

Очевидно, к этому моменту на канале поняли, что первоисточник никакого отношения к режиссёру Борису Константинову не имеет. Маркетолог же Константинов откровенно наслаждался свалившейся на него славой:

И только после этого в Сети посыпались опровержения. В частности, в разговорах с корреспондентом издания „Абзац“ эту информацию опровергли сначала директор Дмитрия Нагиева Елена Шайкина, а затем и настоящий режиссёр Борис Константинов. Последний не стеснялся в выражениях и даже заявил, что не знает, кто такой Дмитрий Нагиев.

Параллельно канал „Москва 24“ связался с самим Дмитрием Нагиевым, который, отрицая факт пожертвования, вообще сказал, что у него „такой суммы, к сожалению, нет“. После этого и маркетолог Борис Константинов удалил свои публикации на тему шоумена.

Таким образом, выяснилось, что источником дезинформации стала запись малоизвестного пользователя „ВКонтакте“, которую превратили в новость федерального масштаба работники СМИ, перепутавшие человека или как минимум не проверившие полученную от других информацию.

Итог: Неправда