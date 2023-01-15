Eesti200 утвердила предвыборную программу: читайте, с какими обещаниями партия пойдет на выборы в марте(12)
Партия Eesti200 утвердила предвыборную программу на предстоящих выборах в Рийгикогу. По словам заместителя председателя партии Кристины Каллас, это „программа перемен“, которые необходимо осуществить, чтобы повысить благосостояние жителей Эстонии и „чтобы мы, как страна и общество, могли бороться с глобальными конфликты и климатическим кризисом, защищая себя и нашу природу“.
Основные обещания Eesti200:
1. Эстония нуждается в межпартийном соглашении о государственной обороне на следующее десятилетие. Мы выделим 3% ВВП страны на военную оборону и до 3% ВВП на защиту населения и инфраструктуры.
2. Построим многослойный купол Калевипоэга (комплексная система противовоздушной и противоракетной обороны), покрывающий всю Эстонию, который защитит всех жителей и жизненно важную инфраструктуру.
3. Ежегодно инвестируем дополнительно 250 миллионов евро в начальное и среднее образование. Для этого мы обеспечим повышение заработной платы учителей, увеличим заказ на обучение учителей и вспомогательных специалистов, проведем единую школьную реформу Эстонии и обеспечим качественное образование в каждом регионе Эстонии.
4. Уже в следующем году хороший школьный учитель должен получать зарплату в размере 3000 евро.
5. Чтобы достичь справедливой цены на энергию, мы построим мощности по производству экологически чистой энергии, ветряные электростанции и с рекордной скоростью поставим солнечную энергию в сеть. Мы сократим процедуры планирования с 6 лет до 6 месяцев. Мы разработаем специальный государственный план по резкому увеличению производства и использования экологически чистой энергии.
6. Перенаправим 15% НДС из области креативных индустрий обратно в эту сферу.
7. Мы за достойную оплату труда работников культуры. Мы решим проблему социальных гарантий для творческих людей.
8. Налоговая система должна быть единообразной и стабильной. Мы не поддерживаем повышение налогов только ради увеличения доходов бюджета. Мы устраним налоговое бремя, которое был введено ошибочно и требует быстрого исправления.
9. Эстонское государство должно обеспечить предприятиям, основанным на эстонском капитале, как можно больше мотивации для сохранения своей штаб-квартиры в Эстонии.
10. Мы проведем государственную реформу и сделаем Эстонию менее бюрократической посредством концепции близкого к народу государства, а предоставляемые государством услуги будут основываться на потребностях.
11. Мы создадим возможности для работодателей больше инвестировать в здоровье своих сотрудников - финансовый взнос на счет здоровья, который работодатель может вносить без налогов, составит 1200 евро в год. Деньги медицинского счета работник сможет использовать для профилактики и лечения.
12. Мы персонализируем пособия и заставим их работать с учетом потребностей каждого эстоноземельца.
13. Мы за защиту личных свобод. Все люди в Эстонии должны иметь право решать вопросы своей личной жизни самостоятельно и иметь равные права в сфере брака и семьи.