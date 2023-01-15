Ледяной затор возле Екабпилса растянулся на 25 километров, премьер Латвии не видит необходимости объявлять ЧС

Со вчерашнего дня, когда уровень воды в Даугаве возле Екабпилса достиг второго высочайшего показателя, он снизился примерно на 40 сантиметров. Однако к ситуации следует относиться с осторожным оптимизмом, поскольку скопление льда чрезвычайно большое. Ледовый затор простирается от Плявиньского водохранилища до Екабпилса на 25 километров, и продолжают поступать новые массы льда, сказал Виксна.

Возле Плявиняс заметны отдельные чистые участки реки, но в целом движения льда не наблюдается. В Зельки лед также начинает понемногу разрушаться, что обнадеживает, но движения ледовых масс не наблюдается.

„Затор огромен. При определенных сдвигах, даже если начнется движение льда, впоследствии у Плявиняс можно ожидать резких колебаний уровня воды“, — предупредил метеоролог.

Согласно новейшим прогнозам синоптиков, дождь и таяние снега в бассейне Даугавы вызовут повышение уровня воды в реке во второй половине следующей недели.

Если к этому времени ледяной затор на Плявиньском водохранилище и возле Екабпилса не сдвинется, ситуация в пострадавших от наводнения районах может вновь ухудшиться. Если скопления льда пройдут вниз по реке и уровень воды в Екабпилсе значительно снизится, ожидаемый приток воды может не оказать большого влияния на ситуацию.

Согласно прогнозам Global Forecast System, в бассейне Даугавы в Латгале, Беларуси и России к середине следующей недели выпадет 20-50 миллиметров осадков, причем наибольшее количество осадков прогнозируется в Белоруссии. Будет идти дождь и снег, при этом снег будет таять, так как в верховьях Даугавы в середине недели ожидается потепление до +5 градусов.

В связи с этим во второй половине следующей недели ожидается повышение уровня воды в Даугаве, а падать он, скорее всего, начнет к концу месяца.