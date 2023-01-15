ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (326-й день) | 29 погибших в результате удара ракеты по жилому дому в Днепре

Заявление Арестовича о том, что ракету „сбили“ силы украинской противовоздушной обороны, процитировали многие российские СМИ . При этом многие из них просто проигнорировали сам обстрел Днепра или выпустили только короткую новость со ссылкой на Алексея Арестовича, не упомянув о человеческих жертвах.

Внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что российскую ракету, разрушившую дом в Днепре, могла сбить украинская ПВО. А затем заявил, что сказал об этом, „засыпая на ходу“

По словам Валентина Резниченко, спасатели потушили пожар, возникший на месте падения ракеты во время удара. После обеда 15 января из-под завалов достали 27-летнюю женщину. Она находится в реанимации с сильным переохлаждением. Всего удалось спасти 39 жителей дома, находившихся под завалами. Судьба еще более 40 человек неизвестна. Жители города устроили стихийный мемориал у разрушенного дома, куда несут цветы и игрушки (среди погибших и пострадавших есть дети). Фотографы мировых агентств 15 января запечатлели жителей Днепра, ожидающих информации о своих друзьях, родственниках и соседях, рядом с пострадавшим от ракетного удара домом.

Днепропетровская областная дума сообщила на своем сайте о 29 погибших в результате удара ракеты по жилому дому в Днепре. Среди погибших один ребенок.

В частности, пишет „Медуза“ со ссылкой на „Интерфакс“ , Путин заявил о „положительной динамике“ „специальной военной операции“, как власти РФ требуют называть вторжение в Украину.

Как сообщил глава региона Олег Синегубов, энергетикам в ночь на 15 января удалось полностью восстановить подачу электричества потребителям в Харькове, аварийно-восстановительные работы продолжаются, пишет „Медуза“.

Днем 15 января Алексей Арестович выпустил новое заявление, в котором рассказал, почему сообщил о работе ПВО в Днепре в день российского удара (позднее Арестович удалил это сообщение, у „Медузы“ осталась его копия). По его словам, об этом ему сообщил „товарищ, бывший пэвэошник“, который в момент нападения находился на улице. „Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили“, — написал Арестович.

Советник офиса президента Украины отметил, что выступал на стриме Марка Фейгина, „засыпая на ходу и еле ворочая языком“. „Народ, я просто устал. 320 дней прямых вечерних эфиров, не считая остальной работы, постоянный недосып, постоянный информационный перегруз, командировки. Миллионы контактов в день“, — заявил он.

В Херсоне под обстрел попало здание, где работают представители Красного Креста.

Взрыв в части в Белгородской области, по данным Baza, устроил военнослужащий из Свердловской области

По предварительной информации, все пострадавшие и погибшие — мобилизованные. Военнослужащий, пишет Baza, взял в руки гранату РГД-5, чтобы „завоевать авторитет перед подчиненными“. При взрыве погибли трое военных, еще как минимум 10 получили ранения. После взрыва в здании сельского дома культуры, где располагались мобилизованные, сдетонировали боеприпасы и начался пожар на площади около 450 квадратных метров — его около 4 часов тушили пожарные. Место пожара до сих пор оцеплено.

Беларусь готова к любым „провокационным действиям со стороны Украины“, об этом в интервью телеканалу СТВ заявил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.