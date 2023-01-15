ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (326-й день) | 29 погибших в результате удара ракеты по жилому дому в Днепре
Подводим итоги 326-го дня военного вторжения России в Украину.
В Харьковской области продолжается ликвидация последствий массированного ракетного удара, нанесенного российскими войсками 14 января, в результате которого пострадали объекты критической инфраструктуры.
Как сообщил глава региона Олег Синегубов, энергетикам в ночь на 15 января удалось полностью восстановить подачу электричества потребителям в Харькове, аварийно-восстановительные работы продолжаются, пишет „Медуза“.
Президент РФ Владимир Путин дал интервью журналисту Павлу Зарубину для программы „Москва. Кремль. Путин“ на телеканале „Россия 1“.
В частности, пишет „Медуза“ со ссылкой на „Интерфакс“, Путин заявил о „положительной динамике“ „специальной военной операции“, как власти РФ требуют называть вторжение в Украину.
Днепропетровская областная дума сообщила на своем сайте о 29 погибших в результате удара ракеты по жилому дому в Днепре. Среди погибших один ребенок.
По словам Валентина Резниченко, спасатели потушили пожар, возникший на месте падения ракеты во время удара. После обеда 15 января из-под завалов достали 27-летнюю женщину. Она находится в реанимации с сильным переохлаждением. Всего удалось спасти 39 жителей дома, находившихся под завалами. Судьба еще более 40 человек неизвестна. Жители города устроили стихийный мемориал у разрушенного дома, куда несут цветы и игрушки (среди погибших и пострадавших есть дети). Фотографы мировых агентств 15 января запечатлели жителей Днепра, ожидающих информации о своих друзьях, родственниках и соседях, рядом с пострадавшим от ракетного удара домом.
Внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что российскую ракету, разрушившую дом в Днепре, могла сбить украинская ПВО. А затем заявил, что сказал об этом, „засыпая на ходу“
Заявление Арестовича о том, что ракету „сбили“ силы украинской противовоздушной обороны, процитировали многие российские СМИ. При этом многие из них просто проигнорировали сам обстрел Днепра или выпустили только короткую новость со ссылкой на Алексея Арестовича, не упомянув о человеческих жертвах.
Днем 15 января Алексей Арестович выпустил новое заявление, в котором рассказал, почему сообщил о работе ПВО в Днепре в день российского удара (позднее Арестович удалил это сообщение, у „Медузы“ осталась его копия). По его словам, об этом ему сообщил „товарищ, бывший пэвэошник“, который в момент нападения находился на улице. „Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили“, — написал Арестович.
Советник офиса президента Украины отметил, что выступал на стриме Марка Фейгина, „засыпая на ходу и еле ворочая языком“. „Народ, я просто устал. 320 дней прямых вечерних эфиров, не считая остальной работы, постоянный недосып, постоянный информационный перегруз, командировки. Миллионы контактов в день“, — заявил он.
В Херсоне под обстрел попало здание, где работают представители Красного Креста.
Взрыв в части в Белгородской области, по данным Baza, устроил военнослужащий из Свердловской области
По предварительной информации, все пострадавшие и погибшие — мобилизованные. Военнослужащий, пишет Baza, взял в руки гранату РГД-5, чтобы „завоевать авторитет перед подчиненными“. При взрыве погибли трое военных, еще как минимум 10 получили ранения. После взрыва в здании сельского дома культуры, где располагались мобилизованные, сдетонировали боеприпасы и начался пожар на площади около 450 квадратных метров — его около 4 часов тушили пожарные. Место пожара до сих пор оцеплено.
Беларусь готова к любым „провокационным действиям со стороны Украины“, об этом в интервью телеканалу СТВ заявил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.
„Действительно, на наших южных границах сейчас не очень спокойно, но, как требует глава государства [Александр Лукашенко], мы сохраняем выдержку и терпимость. Держим порох сухим, имеем необходимый комплект сил и средств, которые отреагируют на любые проявления агрессивности или террористической угрозы на нашей территории“, сказал он.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь и РФ продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.
Российские войска обстреляли 15 населенных пунктов на Купянском и Лиманском направлениях.
Также ВСУ сообщили об обстрелах на Бахмутском направлении. В том числе речь идет о Соледаре, который, как сообщают журналисты, с сегодняшнего дня не контролируется Украиной.
Сообщается о „значительных потерях“ российской армии, из-за чего раненых в районе Горловки приходится доставлять в тыловые больницы.
Украинская авиация нанесла 7 ударов по местам сосредоточения российской армии, 2 удара — по позициям ПВО войск РФ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пытается добиться от правительства Германии отправки танков Leopard 2 в Украину.
„Мы находимся в критической фазе войны. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое ей для победы“, - сказал он в интервью немецкой газете Handelsblatt.