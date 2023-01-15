Бывший баскетболист сборной Украины умер в 33 года

Отмечается, что Отверченко умер „из-за проблем с сердцем“.



Баскетболист выступал за молодежные сборные Украины всех возрастов, провел 12 матчей за главную команду, в том числе на Евробаскете-2017.



На клубном уровне Отверченко играл за „Киев“, „Донецк“, „Черкасские Мавпы“, „Прометей“ и „Будивельник“, а также испанскую „Манресу“.



С „Будивельником“ Отверченко стал чемпионом Украины в 2017 году, в 2015-м был признан лучшим форвардом украинской суперлиги.

Источник - РБК

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