15.01.2023, 15:56
Бывший баскетболист сборной Украины умер в 33 года(7)
ФОТО: | Global Look Press
Бывший игрок сборной Украины Руслан Отверченко скончался на 34-м году жизни, сообщила Федерация баскетбола Украины со ссылкой на соцсети бывшей жены спортсмена.
Отмечается, что Отверченко умер „из-за проблем с сердцем“.
Баскетболист выступал за молодежные сборные Украины всех возрастов, провел 12 матчей за главную команду, в том числе на Евробаскете-2017.
На клубном уровне Отверченко играл за „Киев“, „Донецк“, „Черкасские Мавпы“, „Прометей“ и „Будивельник“, а также испанскую „Манресу“.
С „Будивельником“ Отверченко стал чемпионом Украины в 2017 году, в 2015-м был признан лучшим форвардом украинской суперлиги.
Источник - РБК