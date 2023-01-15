Баскетбол
15.01.2023, 15:56

Бывший баскетболист сборной Украины умер в 33 года

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ФОТО: Michele Longo | Global Look Press

Бывший игрок сборной Украины Руслан Отверченко скончался на 34-м году жизни, сообщила Федерация баскетбола Украины со ссылкой на соцсети бывшей жены спортсмена.

Отмечается, что Отверченко умер „из-за проблем с сердцем“.

Баскетболист выступал за молодежные сборные Украины всех возрастов, провел 12 матчей за главную команду, в том числе на Евробаскете-2017.

На клубном уровне Отверченко играл за „Киев“, „Донецк“, „Черкасские Мавпы“, „Прометей“ и „Будивельник“, а также испанскую „Манресу“.

С „Будивельником“ Отверченко стал чемпионом Украины в 2017 году, в 2015-м был признан лучшим форвардом украинской суперлиги.

Источник - РБК

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