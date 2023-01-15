Разбор завалов, поиски живых и погибших. Что известно об ударе российской ракетой по многоэтажке в Днепре

Всю ночь на месте взрыва продолжались спасательные работы.

Президент Украины сообщил , что на данный момент из-под завалов спасены 39 человек, из них 6 —дети. Погибли 27 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили 73 человека, среди них — 13 детей. Зеленский добавил, что остается неизвестной судьба 43 человек, которые могли находиться в доме во время ракетного удара. По предварительным данным, в результате обстрела разрушено 72 квартиры. Повреждено более 230 квартир.

Удар произошел в выходной день, когда многие жители были дома.

По словам заместителя главы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко, российская ракета полностью разрушила один подъезд - 72 квартиры, где, согласно информации по прописке, проживало до 200 человек, среди которых около 50 детей. Всего в 16-подъездном доме около 1700 жителей.

„В городе Днепре разрушен жилой дом. Все его этажи со второго по девятый упали от взрыва российской ракеты. Удалось спасти десятки людей - раненых и травмированных. Им оказывается помощь. Среди них дети, самой маленькой девочке три года. И это сейчас. К сожалению, список погибших растет с каждым часом... Мои соболезнования родным и близким“, - заявил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

О попадании по дому стало известно в начале вечера субботы. Россия к этому уже несколько часов вела очередной обстрел территории Украины. Целями этих обстрелов, как ранее заявляли российские власти, являются объекты украинской энергетической инфраструктуры.

В субботу ни российские военные, ни российские власти не комментировали новые удары, в том числе попадание ракеты в многоэтажный дом в Днепре.

„Трагедия. Выехал на место, - заявил мэр Днепра Борис Филатов. - Всю ночь будем разбирать завалы“.

Выжившие подавали спасателям сигналы фонариками. Ночью удалось спасти 23-летнюю девушку, которая была среди обломков и сама смогла спуститься вниз, ее родители при этом оставались под завалами.

Спасенная девушка по имени Анастасия сейчас находится в больнице.