15.01.2023, 16:53
После пожара на газопроводе в Литве появилась важная информация для водителей(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу вечером в Пасвальском районе Литвы произошел взрыв на газопроводе, после чего было закрыто движение у деревни Валакеляй. В воскресенье утром директор администрации Пасвальского района Повилас Балчунас сообщил, что сейчас автомобили могут ехать по обычной дороге, но некоторые ограничения сохранятся, пишет Delfi в Литве.
„Участок дороги около деревни Валакекяй уже открыт. Скорость движения ограничена, будьте внимательны!“, – сообщил он. Delfi напоминает, что взрыв произошел в пятницу, 13 января, в 16.57 ч. Полиция сообщила, что в Пасвальском районе, в деревне Пасвалё Венкемис, на ул. Йонишкелё, произошел взрыв на газопроводе, появился столб пламени высотой 50 м. Было решено эвакуировать 200 жителей.