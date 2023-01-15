После пожара на газопроводе в Литве появилась важная информация для водителей

В пятницу вечером в Пасвальском районе Литвы произошел взрыв на газопроводе, после чего было закрыто движение у деревни Валакеляй. В воскресенье утром директор администрации Пасвальского района Повилас Балчунас сообщил, что сейчас автомобили могут ехать по обычной дороге, но некоторые ограничения сохранятся, пишет Delfi в Литве.