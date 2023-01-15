Норвежцы заняли весь пьедестал на этапе КМ по биатлону, экс-россиянин стал 11-м

В Рупольдинге состоялся мужской масс-старт в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира - норвежец Йоханнес Бё (36.12,0 и 3 промаха).

Младший Бё и Кристиансен вместе уходили на дистанцию после четвёртого огневого рубежа, однако за последние два километра Йоханнес сумел создать отрыв почти в 20 секунд.

Вторым к финишу пришел норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+19,3 секунды и 2 промаха). Третье место у еще одного норвежца Стурла Хольм Лагрейда (+35,3 секунды и 1 промах). Четвертое место занял Тарьей Бё (36,4 (1 промах)).

Экс-россиянин Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи с 2018 года, стал в гонке 11‑м (+1:18.4 и 2 промаха).

Южная Корея была не первым вариантом для биатлониста. Изначально его выбор пал на Украину, однако в связи с напряжёнными отношениями между странами Тимофею отказали.

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