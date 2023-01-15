Политолог: честь и славу партии соцдемы поставили в конец списка, в прошлом на этой стратегии они обожглись

Соцдемы применили тактику, которую используют в парламентских выборах в последние годы: самые известные имена находятся в конце списка.

„Социал-демократы в очередной раз придумали интересное решение со своим избирательным списком: в 2015 году они поместили четь и славу партии в конец списка, то же самое они сделали в 2019 году и сейчас. В последней десятке есть очень известные политики, которые весьма важны для партии“, - отметил Тоомла.

Он заметил, что в таком размещении есть определенная логика.

В этом году соцдемы немного осторожнее

„Предполагается, что опытные политики достаточно хорошо знают детали предвыборной кампании, чтобы своими действиями собрать голоса хотя бы на окружной мандат, в лучшем случае — на личный“, — пояснил он ход соцдемов.

Тоомла указал, что эта стратегия в прошлом не всегда оправдывала себя.

„В 2015 году они немного обожглись с таким ходом, но в прошлый раз получилось лучше“, — напомнил он. „На этот раз соцдемы тоже немного осторожнее — первая десятка состоит из имен известных политиков. В прошлом в первой десятке могли быть нужные партии люди, но их неизвестность не позволяла даже претендовать на компенсационный мандат“.

Тоомла также отметил, что соцдемы придерживаются социал-демократического образа мышления: в первой десятке общего списка места делятся поровну между мужчинами и женщинами.