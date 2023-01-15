Умер Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг (или как его еще любовно называли Буба) Кикабидзе был едва ли не самым любимым в народе грузинским актером. Его роль в фильме „Мимино“ стала одной из классических в советском кинематографе. Был народным артистом Грузинской ССР (1980), заслуженным артистом Украины (2013). В последние годы активно занимался политикой, был действующим депутатом парламента Грузии VII созыва.

Вахтанг Кикабидзе родился в 1938 году. В школьные годы участвовал в кружке художественной самодеятельности. По окончании школы поступил в Тбилисский государственный институт иностранных языков, затем в Тбилисскую филармонию. В 1966 году дебютировал в кино — в филье „Встреча в горах“. Три года спусят впервые снялся у Георгия Данелия в фильме „Не горюй!“.

В декабре 1976 вместе с Нани Брегвадзе впервые выступил в финале телефестиваля „Песня года“.

В 1977 году сыграл главную роль в фильме „Мимино“, которая принесла ему всесоюзную популярность.

В 2008 году отказался от российского ордена Дружбы и отменил юбилейные концерты в Москве (с тех пор в Россию не приезжал). Выступил с осуждением российской аннексии Крыма, а в 2022 году и вторжения России в Украину.

Осенью 2021 года из жизни ушла супруга актера Ирина Кебадзе, с которой Вахтанг Константинович прожил 56 лет.

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